"Провокація київського режиму": росЗМІ назвали постановкою вбивство українців у Яровій

Заяви президента України Володимира Зеленського про удар по селищу Ярова у Донецькій області, внаслідок якого загинули понад 20 людей, є фейком і провокацією.

Російські окупаційні війська нібито не завдавали ударів по Яровій 9 вересня, повідомило джерело "РИА Новости" в Міноборони РФ.

"Ми спостерігаємо чергову провокацію київського режиму. На це вказує низка фактів", — сказало джерело.

Серед названих "фактів" вказується:

воронка від удару в Яровій нібито набагато менша за ті, що залишаються від ФАБів;

скоординоване видання інформації. Джерело російських пропагандистів здивувало, що спочатку інформація про удар з'явилась у телеграм-каналі Зеленського, а вже потім на інших українських інформаційних ресурсах;

останній удар ЗС РФ в цьому районі нібито був завданий уночі 7 вересня і не по Яровій;

місцем обрано Донецьку область, щоб нібито продемонструвати турботу Києва про населення підконтрольних Україні територій та показати жорстокість Росії.

За словами джерела "РИА Новости", після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці Київ та європейські лідери "розгорнули кампанію з відмови від переговорів і очорнення Москви, щоб покласти на неї провину за зрив мирного врегулювання".

"Цій же меті служать спроби Києва звинуватити Росію в умисному вбивстві мирних жителів, підсумував співрозмовник агентства", — йдеться у матеріалі російських пропагандистів.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

Фокус також писав, що "Укрпошта" після удару по Яровій змінить процедуру виплати пенсій на прифронтових територіях.