Після обстрілу в Яровій: "Укрпошта" змінить процедуру виплати пенсій на прифронтових територіях

Базові послуги – зокрема, виплата пенсій – у прифронтовій зоні надаватимуться по-новому. Процедуру змінюють з міркувань безпеки – хоча, як показав російський удар по Яровій, навіть цього може бути недостатньо.

Related video

«Укрпошта» домовилася з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій на прифронтових територіях, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Жодних деталей він не надав, посилаючись на питання безпеки.

Як уточнив гендиректор «Укрпошти», процедури безпеки постійно змінювалися від початку повномасштабної війни. Зокрема, він зауважив, що і у Яровій "автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими". Проте, Смілянський припустив, що хтось міг просто здати координати росіянам.

Також Ігор Смілянський повідомив, що серед постраждалих внаслідок російського удару була і начальниця відділення «Укрпошти». Водій компанії вчасно надав їй допомогу, наразі жінка перебуває у лікарні, загрози її життю немає.

"Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні… щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", – наголосив Ігор Смілянський.

Нагадаємо, росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій на Донеччині. Наразі відомо вже про 23 загиблих та 18 постраждалих, з них троє – у важкому стані.

Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на видання The Times, що очільник Кремля Путін розпочав новий етап війни проти України.