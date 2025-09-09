После обстрела в Яровой: "Укрпочта" изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях

Базовые услуги — в частности, выплата пенсий — в прифронтовой зоне будут предоставляться по-новому. Процедуру меняют из соображений безопасности — хотя, как показал российский удар по Яровой, даже этого может быть недостаточно.

"Укрпочта" договорилась с военно-гражданской администрацией изменить процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Никаких деталей он не предоставил, ссылаясь на вопросы безопасности.

Как уточнил гендиректор "Укрпочты", процедуры безопасности постоянно менялись с начала полномасштабной войны. В частности, он отметил, что и в Яровой "машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными". Однако, Смелянский предположил, что кто-то мог просто сдать координаты россиянам.

Также Игорь Смелянский сообщил, что среди пострадавших в результате российского удара была и начальница отделения "Укрпочты". Водитель компании вовремя оказал ей помощь, сейчас женщина находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

"Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне... чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", — подчеркнул Игорь Смелянский.

Напомним, россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой в Донецкой области. Известно уже о 23 погибших и 18 пострадавших, из них трое — в тяжелом состоянии.

