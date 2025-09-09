"Набравшись сміливості": ударом по Кабміну в Києві Путін розпочав новий етап війни, — The Times

Після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Пекіні президент РФ Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України і удар по адміністративній будівлі Кабінету міністрів — свідчення цьому.

Впевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, пише The Times.

"Щойно повернувшись із Китаю, Путін, набравшись сміливості, розпочинає новий етап війни в Україні", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що головна урядова будівля Києва була атакована в той момент, коли російський лідер завершував саміт із Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином.

Атака на Кабмін стала першою за понад три роки повномасштабної війни, хоча прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати "центри ухвалення рішень" в Україні.

Автори матеріалу також зазначили, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Зокрема вперше з часів Холодної війни лідери Китаю, РФ та Північної Кореї зібралися разом та спостерігали за парадом до 80-річчя перемоги на Японією у Другій світовій війні.

У статті уточнюється, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх солдатів на війну проти України, проте Пекін підтримав Москву дипломатично та уникає західних санкцій.

Крім того, минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Все це могло призвести до того, що самовпевненість Путіна зросла і він почав новий етап російсько-української війни.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня ЗС РФ вдарили по будівлі Кабміну України "Іскандером".

Фокус також писав про те, що Росія, Китай та Індія на саміті ШОС намагаються започаткувати новий світовий порядок.