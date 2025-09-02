Росія, Китай та Індія на саміті ШОС намагаються започаткувати новий світовий порядок, — Sky News

Лідери Китаю, Росії та Індії сподіваються, що їхня зустріч у Пекіні на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) продемонструє єдність і допоможе започаткувати новий світовий порядок.

Вони хочуть запропонувати альтернативу гегемонії США, пише Sky News.

"З огляду на те, що Дональд Трамп руйнує старий світовий порядок, вони вважають, що настав їхній час", — йдеться у статті.

Зокрема, президент Росії Володимир Путін сподівається, що саміт ШОС поставить РФ на один рівень з Китаєм в очах світу, а це своєю чергою, виправдає війну в Україні та зміцнить його позиції всередині країні.

Але, на думку авторів матеріалу, насправді Росія стає васальною державою Китаю, оскільки більша частина торгівлі між державами відбувається на умовах Китаю.

Китай отримує російську нафту за низькою ціною, оскільки санкції не дозволяють Путіну продавати її в інші країни, а Росія в обмін купує багато китайських товарів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляє, що Пекін, Москва та Нью-Делі повинні розглядати себе як "партнерів, а не суперників", проте прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді знає, що економічні суперечки між двома країнами та прикордонні конфлікти підривають все це.

Крім того, є напруга між Китаєм і Росією щодо Північної Кореї через те, що Путін все більше зближується з Кім Чен Ином, хоча Китай вважає цю територію "своєю".

"Тож дружба між цими трьома країнами, яка розквітла цього тижня, не така вже й ідеальна. Є тріщини, якими компетентна адміністрація США могла б скористатися", — наголосили автори статті.

Нагадаємо, 1 вересня на саміті ШОС Путін назвав війну в Україні "кризою" і звинуватив Захід у загибелі українців.

