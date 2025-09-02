Россия, Китай и Индия на саммите ШОС пытаются создать новый мировой порядок, — Sky News

Лидеры Китая, России и Индии надеются, что их встреча в Пекине на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрирует единство и поможет начать новый мировой порядок.

Они хотят предложить альтернативу гегемонии США, пишет Sky News.

"Учитывая то, что Дональд Трамп разрушает старый мировой порядок, они считают, что пришло их время", — говорится в статье.

В частности, президент России Владимир Путин надеется, что саммит ШОС поставит РФ на один уровень с Китаем в глазах мира, а это в свою очередь, оправдает войну в Украине и укрепит его позиции внутри страны.

Но, по мнению авторов материала, на самом деле Россия становится вассальным государством Китая, поскольку большая часть торговли между государствами происходит на условиях Китая.

Китай получает российскую нефть по низкой цене, поскольку санкции не позволяют Путину продавать ее в другие страны, а Россия в обмен покупает много китайских товаров.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявляет, что Пекин, Москва и Нью-Дели должны рассматривать себя как "партнеров, а не соперников", однако премьер-министр Индии Нарендра Моди знает, что экономические споры между двумя странами и пограничные конфликты подрывают все это.

Кроме того, есть напряжение между Китаем и Россией в отношении Северной Кореи из-за того, что Путин все больше сближается с Ким Чен Ыном, хотя Китай считает эту территорию "своей".

"Поэтому дружба между этими тремя странами, которая расцвела на этой неделе, не такая уж и идеальная. Есть трещины, которыми компетентная администрация США могла бы воспользоваться", — отметили авторы статьи.

Напомним, 1 сентября на саммите ШОС Путин назвал войну в Украине "кризисом" и обвинил Запад в гибели украинцев.

