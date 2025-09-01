Путин назвал войну в Украине "кризисом" и обвинил Запад в гибели украинцев (видео)

По словам российского президента, по итогам саммита на Аляске была достигнута договоренность с лидером Белого дома Дональдом Трампом, которая должна "проложить путь к миру в Украине".

Владимир Путин явился на саммит Шанхайской организации сотрудничества, а после появится на военном параде в Пекине. На саммите он выступил с заявлением, в котором упомянул ООН и войну в Украине, сделав противоречивые ремарки. Речь Путина опубликовал ТАСС.

Путин сообщил, что "по итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей. А в ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день".

Он сообщил, что именно на этих принципах выстраивается деятельность Шанхайской организации сотрудничества, "объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка".

Но тут же заявил, что в Украине не война, а "кризис", в который Украину якобы втянул Запад, который также "тянул" ее в НАТО. Но он очень ценит усилия Китая, Индии и других стратегических партнеров, которые призваны "содействовать урегулированию украинского кризиса".

"Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине", - сказал Путин, сообщив, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО являются одной из главных причин "украинского конфликта".

И по мнению Путина это именно Запад "спровоцировал" госпереворот в Киеве в 2014 году, видимо, имея в виду Революцию достоинства.

"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России", - подчеркнул Путин.

Российский президент считает, что в 2014 году "было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в НАТО". И только в этом случае "конфликт удастся урегулировать на долгий срок". И только если будут устранены "его первопричины".

"Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин.

За переворотом в Киеве последовали попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и людей, которые его не приняли, отметил президент России

При этом, говоря о президенте США Дональде Трампе и саммите на Аляске, Путин сообщил, что модели мироустройства с ориентацией на Европу и Северную Америку уходят в прошлое. На смену им приходит "действительно справедливая система".

Путин и Си Цзиньпин Фото: ТАСС

"Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств, обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", — указал президент РФ, при этом упустив в своей речи, что именно Россия пытается обеспечить то, что они считает безопасностью, напав на Украину и постоянно вмешивается во внутренние дела других стран, что и является неприемлемым в ООН и ШОС.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Эмманюэлем Макроном заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным не будет.

Также Фокус писал, кто из мировых лидеров явится на парад в Пекине кроме Путина и Ким Чен Ына.