Китай собирает союзников: кто из мировых лидеров приедет на парад в Пекин
Известно, что по приглашению главы КНР Си Цзиньпина 26 иностранных лидеров посетят торжества по случаю Дня Победы в Пекине. Возглавляют список Владимир Путин и его соратник, северокорейский диктатор Ким Чен Ын.
Официально, парад в Пекине называют в китайской прессе днем празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Грандиозный парад пройдет 3 сентября, пишет Global Times.
Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй не сообщил кому рассылали приглашения, но сообщил, кто приедет, отметив, что по приглашению китайского правительства в торжествах по случаю Дня Победы примут участие главы парламентов, вице-премьеры и высокопоставленные представители различных стран, руководители международных организаций и бывшие политические деятели.
Кто приедет на парад в Пекин:
- Владимир Путин, президент России;
- Ким Чен Ын, глава КНДР;
- Нородом Сиамони, король Камбоджи;
- Лыонг Кыонг, президент Вьетнама;
- Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаоса;
- Прабово Субианто, президент Индонезии;
- Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии;
- Ухнаа Хурэлсух, президент Монголии;
- Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана;
- К. П. Шарма Оли, премьер-министр Непала;
- Мохамед Муиззу, президент Мальдив;
- Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;
- Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана;
- Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;
- Садыр Джапаров, президент Кыргызстана;
- Сердар Бердымухамедов, президент Туркменистана;
- Александр Лукашенко, президент Беларуси;
- Ильхам Алиев, президент Азербайджана;
- Никол Пашинян, премьер-министр Армении;
- Масуд Пезешкиан, президент Ирана;
- Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго;
- Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве;
- Александр Вучич, президент Сербии;
- Роберт Фицо, премьер-министр Словакии;
- Мигель Диас-Канель, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы и президент Кубы;
- Мин Аунг Хлайн, исполняющий обязанности президента Мьянмы.
Эксперты отметили, что присутствие практически всех лидеров соседних с Китаем стран свидетельствует как об эффективности добрососедской дипломатии Пекина, так и о признании им усилий Китая по укреплению единства в деле поддержания мира.
На вопрос о том, какое послание Китай и Россия надеются донести посредством участия президента Путина в памятных мероприятиях, Хун ответил на конференции в четверг, что 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи главными театрами антифашистских сражений в Азии и Европе, выступили опорой в борьбе с милитаризмом и фашизмом, принеся огромные национальные жертвы.
"Визит Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях еще раз подчеркивает высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху и демонстрирует единство и решимость двух стран совместно отстаивать победу во Второй мировой войне", — заявил Хун.
При этом в Кремле заявили, что отношения между Россией и Китаем в настоящее время являются приоритетной темой для Москвы, и поэтому предстоящий визит Путина в Китай будет беспрецедентным.
Отвечая на вопрос об отношении Китая к визиту лидера КНДР, Хун заявил, что Китай и КНДР — традиционные дружественные соседи, "соединенные горами и реками".
"Мы приветствуем участие Генерального секретаря Ким Чен Ына в памятных мероприятиях в Китае", — сказал Хун.
Хун подчеркнул, что в вопросах мира и безопасности у Китая наилучшие показатели среди крупных держав. С момента основания Китайской Народной Республики Китай ни разу не провоцировал войну, не оккупировал ни пяди чужой территории и не вел чужую войну. Это единственная крупная держава, закрепившая путь мирного развития в своей Конституции.
Он добавил, что Китай привержен миру и не будет брать на себя инициативу провоцирования конфликтов. Но, демонстрируя достаточную силу, чтобы "покорить врага без боя", Пекин подчеркивает, что сила — краеугольный камень мира, средство эффективного обеспечения национальной безопасности и региональной стабильности.
Напомним, ранее стало известно, что европейские дипломаты предпочли взять отпуск и покинуть Китай, лишь бы не посещать парад в Пекине.
Также стало известно, какое оружие Си Цзиньпин покажет на параде. Техника берет участие в репетиции, а также ее собирают возле Пекина.