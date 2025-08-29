Китай собирает союзников: кто из мировых лидеров приедет на парад в Пекин

Известно, что по приглашению главы КНР Си Цзиньпина 26 иностранных лидеров посетят торжества по случаю Дня Победы в Пекине. Возглавляют список Владимир Путин и его соратник, северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Официально, парад в Пекине называют в китайской прессе днем празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Грандиозный парад пройдет 3 сентября, пишет Global Times.

Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй не сообщил кому рассылали приглашения, но сообщил, кто приедет, отметив, что по приглашению китайского правительства в торжествах по случаю Дня Победы примут участие главы парламентов, вице-премьеры и высокопоставленные представители различных стран, руководители международных организаций и бывшие политические деятели.

Кто приедет на парад в Пекин:

Владимир Путин, президент России;

Ким Чен Ын, глава КНДР;

Нородом Сиамони, король Камбоджи;

Лыонг Кыонг, президент Вьетнама;

Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаоса;

Прабово Субианто, президент Индонезии;

Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии;

Ухнаа Хурэлсух, президент Монголии;

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана;

К. П. Шарма Оли, премьер-министр Непала;

Мохамед Муиззу, президент Мальдив;

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана;

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;

Садыр Джапаров, президент Кыргызстана;

Сердар Бердымухамедов, президент Туркменистана;

Александр Лукашенко, президент Беларуси;

Ильхам Алиев, президент Азербайджана;

Никол Пашинян, премьер-министр Армении;

Масуд Пезешкиан, президент Ирана;

Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго;

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве;

Александр Вучич, президент Сербии;

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии;

Мигель Диас-Канель, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы и президент Кубы;

Мин Аунг Хлайн, исполняющий обязанности президента Мьянмы.

Эксперты отметили, что присутствие практически всех лидеров соседних с Китаем стран свидетельствует как об эффективности добрососедской дипломатии Пекина, так и о признании им усилий Китая по укреплению единства в деле поддержания мира.

На вопрос о том, какое послание Китай и Россия надеются донести посредством участия президента Путина в памятных мероприятиях, Хун ответил на конференции в четверг, что 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи главными театрами антифашистских сражений в Азии и Европе, выступили опорой в борьбе с милитаризмом и фашизмом, принеся огромные национальные жертвы.

"Визит Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях еще раз подчеркивает высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху и демонстрирует единство и решимость двух стран совместно отстаивать победу во Второй мировой войне", — заявил Хун.

При этом в Кремле заявили, что отношения между Россией и Китаем в настоящее время являются приоритетной темой для Москвы, и поэтому предстоящий визит Путина в Китай будет беспрецедентным.

Путин и Си Цзиньпин Фото: "Спутник"

Отвечая на вопрос об отношении Китая к визиту лидера КНДР, Хун заявил, что Китай и КНДР — традиционные дружественные соседи, "соединенные горами и реками".

"Мы приветствуем участие Генерального секретаря Ким Чен Ына в памятных мероприятиях в Китае", — сказал Хун.

Хун подчеркнул, что в вопросах мира и безопасности у Китая наилучшие показатели среди крупных держав. С момента основания Китайской Народной Республики Китай ни разу не провоцировал войну, не оккупировал ни пяди чужой территории и не вел чужую войну. Это единственная крупная держава, закрепившая путь мирного развития в своей Конституции.

Он добавил, что Китай привержен миру и не будет брать на себя инициативу провоцирования конфликтов. Но, демонстрируя достаточную силу, чтобы "покорить врага без боя", Пекин подчеркивает, что сила — краеугольный камень мира, средство эффективного обеспечения национальной безопасности и региональной стабильности.

Напомним, ранее стало известно, что европейские дипломаты предпочли взять отпуск и покинуть Китай, лишь бы не посещать парад в Пекине.

Также стало известно, какое оружие Си Цзиньпин покажет на параде. Техника берет участие в репетиции, а также ее собирают возле Пекина.