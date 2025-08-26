Китай может показать на параде в Пекине оружие, способное поразить США, – Bloomberg (фото)
3 сентября в Пекине пройдет масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны, и на плацдарме для парада в пригороде столицы уже выстроились образцы вооружения, которые будут показаны публике и зарубежным делегациям.
На снимках, сделанных со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты, сообщает Bloomberg.
Заместитель директора Руководящего группового управления военного парада У Цзэк подтвердил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Китай планирует продемонстрировать на параде современное оружие.
По словам старшего аналитик аналитического центра по вопросам безопасности Тяньжаня Сюйя, новое оружие Народно-освободительной армии Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".
Он подчеркнул, что акцент на высокоточных ударах, беспилотных наступательных и оборонительных возможностях показывает, что цель — "выиграть высокотехнологичную, высокоинтенсивную войну".
"Мало какая страна разработала столько противокорабельных ракет, охватывающих все мыслимые категории", – добавил Сюй.
Парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине. За несколько дней до него глава КНР Си Цзиньпин проведет саммит, на котором планирует встетиться с мировыми лидерами. В списке вероятных гостей – и российский президент Владимир Путин.
Китай милитаризуется ударными темпами, а акции оборонных компаний КНР выросли после того, как в мае Пакистан использовал китайские истребители J-10C и ракеты PL-15, чтобы сбить, по его словам, пять индийских истребителей.
Сейчас Китай – на четвертом месте по экспорту оружия. Он считается хедлайнером в разработке гиперзвуковых ракет, делая их слишком быстрыми и маневренными для традиционных систем обороны. Эта технология находится в центре обостряющейся конкуренции между США, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой.
Также Поднебесная уделяет много внимания созданию современнейших БПЛА. Еще в 2021 году Китай представил прототип беспилотника-невидимки Feihong FH-97, который был назван первым боеготовым китайским дроном.
Ранее Фокус писал, что, узнав о приглашении на парад в Пекине Владимира Путина, европейские послы массово ушли в отпуск, чтобы корректно и по уважительной причине не появиться на мероприятии.
Мы также рассказывали, что во время репетиции военного парада в Пекине показали новое оружие, которое везли на 20-метровом грузовике. Позже выяснилось, что это новый морской дрон.