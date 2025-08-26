Китай может показать на параде в Пекине оружие, способное поразить США, – Bloomberg (фото)

3 сентября в Пекине пройдет масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны, и на плацдарме для парада в пригороде столицы уже выстроились образцы вооружения, которые будут показаны публике и зарубежным делегациям.

На снимках, сделанных со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты, сообщает Bloomberg.

Заместитель директора Руководящего группового управления военного парада У Цзэк подтвердил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Китай планирует продемонстрировать на параде современное оружие.

Со спутника видно значительное количество техники, которая появится на параде 3 сентября Фото: Planet Labs Inc.

По словам старшего аналитик аналитического центра по вопросам безопасности Тяньжаня Сюйя, новое оружие Народно-освободительной армии Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".

Он подчеркнул, что акцент на высокоточных ударах, беспилотных наступательных и оборонительных возможностях показывает, что цель — "выиграть высокотехнологичную, высокоинтенсивную войну".

"Мало какая страна разработала столько противокорабельных ракет, охватывающих все мыслимые категории", – добавил Сюй.

Военная техника скрыта под чехлами, и о том, что под ними, аналитики только догадываются Фото: Bloomberg

Парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине. За несколько дней до него глава КНР Си Цзиньпин проведет саммит, на котором планирует встетиться с мировыми лидерами. В списке вероятных гостей – и российский президент Владимир Путин.

Китай милитаризуется ударными темпами, а акции оборонных компаний КНР выросли после того, как в мае Пакистан использовал китайские истребители J-10C и ракеты PL-15, чтобы сбить, по его словам, пять индийских истребителей.

Сейчас Китай – на четвертом месте по экспорту оружия. Он считается хедлайнером в разработке гиперзвуковых ракет, делая их слишком быстрыми и маневренными для традиционных систем обороны. Эта технология находится в центре обостряющейся конкуренции между США, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой.

Также Поднебесная уделяет много внимания созданию современнейших БПЛА. Еще в 2021 году Китай представил прототип беспилотника-невидимки Feihong FH-97, который был назван первым боеготовым китайским дроном.

Аналитики предполагают, что на фото – новейший китайский реактивный БПЛА

Ранее Фокус писал, что, узнав о приглашении на парад в Пекине Владимира Путина, европейские послы массово ушли в отпуск, чтобы корректно и по уважительной причине не появиться на мероприятии.

Мы также рассказывали, что во время репетиции военного парада в Пекине показали новое оружие, которое везли на 20-метровом грузовике. Позже выяснилось, что это новый морской дрон.