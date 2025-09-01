Путін назвав війну в Україні "кризою" і звинуватив Захід у загибелі українців (відео)

За словами російського президента, за підсумками саміту на Алясці було досягнуто домовленості з лідером Білого дому Дональдом Трампом, яка має "прокласти шлях до миру в Україні".

Володимир Путін з'явився на саміт Шанхайської організації співробітництва, а після з'явиться на військовому параді в Пекіні. На саміті він виступив із заявою, в якій згадав ООН і війну в Україні, зробивши суперечливі ремарки. Промову Путіна опублікував ТАСС.

Путін повідомив, що "за підсумками Другої світової війни було створено Організацію Об'єднаних Націй, яка цього року також відзначає 80-річний ювілей. А до її статуту увійшли ключові принципи: верховенство міжнародного права, право нації на самовизначення, суверенна рівність, невтручання у внутрішні справи, повага до незалежності та національних інтересів кожної держави. Ці принципи вірні й непорушні донині".

Він повідомив, що саме на цих засадах вибудовується діяльність Шанхайської організації співробітництва, яка "об'єднує однодумців, прихильних до ідей побудови справедливого багатополярного світопорядку".

Але тут же заявив, що в Україні не війна, а "криза", в яку Україну нібито втягнув Захід, який також "тягнув" її в НАТО. Але він дуже цінує зусилля Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів, які покликані "сприяти врегулюванню української кризи".

"Розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також ідуть у цьому напрямі, відкриваючи дорогу до миру в Україні", — сказав Путін, повідомивши, що постійні спроби Заходу втягнути Київ у НАТО є однією з головних причин "українського конфлікту".

І на думку Путіна, це саме Захід "спровокував" держпереворот у Києві 2014 року, мабуть, маючи на увазі Революцію гідності.

"Друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що, як ми багаторазово наголошували і говорили, причому впродовж багатьох років, становить пряму загрозу безпеці Росії", — підкреслив Путін.

Російський президент вважає, що 2014 року "було усунуто те політичне керівництво країни, яке не підтримувало вступ України до НАТО". І тільки в цьому випадку "конфлікт вдасться врегулювати на довгий термін". І тільки якщо буде усунуто "його першопричини".

"Щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, мають бути усунені першопричини кризи. Відновлено справедливий баланс у сфері безпеки. Під час запланованих сьогодні і завтра двосторонніх зустрічей я, безумовно, проінформую колег більш детально і докладно про результати переговорів на Алясці", — сказав Путін.

За переворотом у Києві послідували спроби за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів і людей, які його не прийняли, зазначив президент Росії

При цьому, говорячи про президента США Дональда Трампа і саміт на Алясці, Путін повідомив, що моделі світоустрою з орієнтацією на Європу і Північну Америку відходять у минуле. На зміну їм приходить "дійсно справедлива система".

Фото: ТАСС

"Системи, яка прийшла б на зміну віджилим євроцентричним і євроатлантичним моделям, що віджили своє, і враховувала б інтереси максимально широкого кола країн, була б справді збалансованою. А значить, не допускала б спроб одних держав забезпечити свою безпеку за рахунок безпеки інших", — зазначив президент РФ, при цьому упустивши у своїй промові, що саме Росія намагається забезпечити те, що вони вважають безпекою, напавши на Україну і постійно втручаючись у внутрішні справи інших країн, що і є неприйнятним в ООН і ШОС.

