РФ атакует Украину более 40 ракетами: взрывается в Виннице, Львове, Луцке и Калуше
Под утро 10 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки крылатых ракет, из-за чего по всей территории была объявлена воздушная тревога.
Угроза ракетного удара сохранялась для всех регионов Украины, сообщали Воздушные силы ВСУ.
Повторная воздушная тревога для всех украинских областей была объявлена около 5:40 утра.
А уже в половине седьмого утра мониторы насчитывали более 40 крылатых ракет в воздушном пространстве Украины, которые в частности летели в направлении Львова и других западных областей.
Взрывы были слышны в Виннице, Львове, Калуше. Ивано-Франковске, Луцке и Ровно.
По состоянию на 6:55, по информации Воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты находились на севере Ивано-Франковской области и летели курсом на юг в направлении Закарпатья! Кроме того, в зоне опасности был Львов и область, в частности Жидачевский район.
На момент публикации материала информации о нанесенных повреждениях инфраструктуре и пострадавшим в результате ракетной атаки РФ не было.
Напомним, в ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве.
Фокус также писал, что этой ночью ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".