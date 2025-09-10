РФ атакует Украину более 40 ракетами: взрывается в Виннице, Львове, Луцке и Калуше

Под утро 10 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки крылатых ракет, из-за чего по всей территории была объявлена воздушная тревога.

Related video

Угроза ракетного удара сохранялась для всех регионов Украины, сообщали Воздушные силы ВСУ.

Повторная воздушная тревога для всех украинских областей была объявлена около 5:40 утра.

А уже в половине седьмого утра мониторы насчитывали более 40 крылатых ракет в воздушном пространстве Украины, которые в частности летели в направлении Львова и других западных областей.

Взрывы были слышны в Виннице, Львове, Калуше. Ивано-Франковске, Луцке и Ровно.

По состоянию на 6:55, по информации Воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты находились на севере Ивано-Франковской области и летели курсом на юг в направлении Закарпатья! Кроме того, в зоне опасности был Львов и область, в частности Жидачевский район.

На момент публикации материала информации о нанесенных повреждениях инфраструктуре и пострадавшим в результате ракетной атаки РФ не было.

Напомним, в ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве.

Фокус также писал, что этой ночью ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".