РФ атакує Україну понад 40 ракетами: вибухає у Вінниці, Львові, Луцьку та Калуші

Під ранок 10 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки крилатих ракет, через що по всій території було оголошено повітряну тривогу.

Загроза ракетного удару зберігалась для всіх регіонів України, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Повторну повітряну тривогу для всіх українських областей було оголошено близько 5:40 ранку.

А вже о пів на сьому ранку монітори нараховували понад 40 крилатих ракет в повітряному просторі України, які зокрема летіли у напрямку Львова та інших західних областей.

Вибухи було чутно у Вінниці, Львові, Калуші. Івано-Франківську, Луцьку та Рівному.

Станом на 6:55, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, крилаті ракети перебували на півночі Івано-Франківщини та летіли курсом на південь в напрямку Закарпаття! Крім того, у зоні небезпеки був Львів та область, зокрема Жидачівський район.

На момент публікації матеріалу інформації щодо завданих пошкоджень інфраструктурі та постраждалим внаслідок ракетної атаки РФ не було.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня Польща вперше збивала "шахеди" у своєму повітряному просторі.

Фокус також писав, що цієї є ночі ЗС РФ запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".