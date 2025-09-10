Вінниця і Бердичів у диму, дрони вторглися в Польщу: наслідки масованої атаки РФ на Україну

В ніч на 10 вересня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну ударними дронами та крилатими ракетами. У Вінниці є влучання в цивільні об'єкти. Також про безпрецедентне порушення дронами повітряного простору заявили в Польщі.

Російська атака 10 вересня здебільшого була зосереджена на західному та південно-західному напрямку. Фокус розповідає, що відомо про наслідки обстрілу.

В ніч на 10 вересня спочатку РФ атакувала Україну "Шахедами". Моніторингові канали попереджали про активність ворожої стратегічної авіації.

Під ранок Росія атакувала Україну понад 40 ракетами. Повітряні цілі рухалися в напрямку західних областей, лунали вибухи у Львові, Вінниці, Калуші, Луцьку, Івано-Франківську та Рівному.

Вибухи у Вінниці: що відомо

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов вперше за ніч на 10 вересня повідомив про повітряну загрозу о 1:06. О 6:44 він розповів, що в місті пролунали вибухи, закликав містян бути в безпечних місцях і пообіцяв надати інформацію згодом.

Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна о 6:53 повідомила, що під час російської ворожої атаки було влучання в цивільні промислові об'єкти, на момент публікації новини інформації про постраждалих не було.

Відбій тривоги у Вінницькій області було оголошено о 7:08.

Після вибухів у Вінниці здійнявся чорний дим Фото: Telegram

Місцеві пабліки з посиланням на очевидців повідомляли, що після вибухів у Вінниці над містом здійнявся стовп чорного диму.

Вибухи в інших містах України

Міський голова Андрій Садовий о 2:42 повідомив про вибухи у Львові після попередження про загрозу удару ворожим дроном. Також загроза удару "Шахедом" оголошувалася о 3:59 і 4:06.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький о 5:39 повідомляв про загрозу ракетного удару, а за пів години оголосив відбій повітряної тривоги. За його словами, після нічної ворожої атаки на Львів дронами та крилатими ракетами жертв і постраждалих немає.

У Києві міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони по російських дронах опівночі. Голова Київської міської військової адміністрації також попереджав про безпілотник біля міста о 3:27. На момент публікації матеріалу інформації про пошкодження чи постраждалих під час нічної атаки в столиці немає.

В Житомирській області від російського обстрілу постраждало місто Бердичів. Народний депутат Богдан Кицак повідомив про удар по місту о 6:27.

"Закривайте вікна. Містом шириться їдкий дим! Усунення наслідків ворожої атаки відбудеться після завершення тривоги. Задля безпеки рятувальників!" — повідомив нардеп.

Нардеп Богдан Кицак повідомив, що в Бердичеві після атаки шириться їдкий дим Фото: скриншот

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що внаслідок комбінованої атаки на область одна людина загинула та ще одна дістала поранення. Кілька цивільних підприємств і приватні будинки зазнали пошкоджень.

Про атаку дронів на громаду повідомив також міський голова Луцька Ігор Поліщук. За його словами, в окремих локаціях громадяни повідомляють про виявлення уламків БПЛА.

"Слава богу, потерпілих та загиблих немає. Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня", — розповів Поліщук.

У міській раді Волочиська Хмельницької області повідомили про влучання у складські приміщення виробничих потужностей, троє містян дістали поранення. Інформації про загиблих на момент публікації новини немає.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що над областю знешкодили дві ворожі ракети. В Золотоніському районі області вибуховою хвилею частково зруйнувало хлів, загинули дві корови, а також пошкодило вікна та дахи в будинках. У Звенигородському районі вибило вікна в п'яти житлових і господарських будівлях і зачепило лінію електропередач. За словами голови ОВА, обійшлося без постраждалих.

Атака на Польщу 10 вересня: що відомо

В оперативному командуванні Польщі в ніч на 10 вересня повідомляли, що в повітряному просторі країни превентивно діють польські та союзні літаки через підготовку масованої атаки РФ на Україну. Через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки" закрили кілька аеропортів.

Близько 5 ранку оперативне командування Польщі підтвердило, що військові збивали над країною об'єкти, які порушили повітряний простір. Під найбільшою загрозою були Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у мережі Х, що літаки застосували зброю проти ворожих об'єктів, і польська армія постійно перебуває в контакті з командуванням Північноатлантичного альянсу (НАТО)

"Сили територіальної оборони активовані для наземних пошуків збитих дронів", — повідомив міністр.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили про безпрецедентне порушення дронами польського повітряного простору в результаті нападу РФ на територію України.

"Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", — доповіли в командуванні.

В ОК ЗС Польщі повідомили про безпрецедентне порушення дронами повітряного простору Фото: скриншот

Член палати представників США Джо Вілсон з Республіканської партії відреагував на атаку російських "Шахедів" по Польщі та назвав обстріл союзника НАТО актом війни. Сенатор-демократ Дік Дурбін також заявив, що вторгнення "Шахедів" на польську територію не можна ігнорувати, оскільки Кремль випробовує рішучість союзників захищати Польщу та країни Балтії.

Прессекретар польського уряду Адам Шлапка повідомив, що на 9 ранку за київським часом призначено екстрене засідання.

Нагадаємо, вдень 9 вересня росіяни завдали удару авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, загинули понад 20 людей, приблизно стільки ж дістали поранення.

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ назвали "провокацією київського режиму" і постановкою вбивство українців у Яровій.