Безпрецедентний наліт дронів: у Польщі тероборона оголосила прискорений виклик резервістів

В Польщі скоротили час явки резервістів територіальної оборони після того, як у повітряний простір країни під час масованої атаки РФ на Україну 10 вересня залетіла безпрецедентна кількість дронів.

Оголошення про підвищену готовність опубліковане на офіційній сторінці Територіальної оборони Польщі (Wojska Obrony Terytorialnej) у мережі Х. У WOT заявили, що скорочений час явки солдатів запроваджується через порушення повітряного простору Польщі й активацію наземних пошуково-рятувальних робіт.

Відтепер польські резервісти тероборони можуть отримати повістку про негайну явку в такі терміни:

в Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах — до 6 годин;

в Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському — до 12 годин;

в інших воєводствах не планується виклик протягом менше ніж 24 години.

"Просимо зберігати спокій і поширювати лише повідомлення військових та державних служб. У разі виявлення уламків об'єктів просимо не наближатися до них і повідомити поліцію", — написала пресслужба польської тероборони.

В 10 воєводствах Польщі оголошено прискорений призов резервістів тероборони Фото: X (Twitter)

Зазначимо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що тероборону буде залучено для пошуку збитих безпілотників.

Атака на Польщу: деталі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня в соцмережах повідомляли, що, ймовірно, Польща вперше збивала "Шахеди" над своєю територією. Під час атаки РФ на Україну зачинялися кілька польських аеропортів, над країною діяли літаки НАТО. Приблизно о 5 ранку оперативне командування Польщі повідомило, що військовим довелося збивати об'єкти "типу дронів", проте не уточнювали, чи були це російські "Шахеди".

Член палати представників США, республіканець Джо Вілсон назвав атаку російських "Шахедів" по Польщі "актом війни" та закликав запровадити проти РФ жорсткі санкції й дати Україні зброю.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що дрони вторглися в Польщу під час комбінованої атаки РФ на Україну. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили про безпрецедентне порушення безпілотниками повітряного простору країни.