Россия открывает новый фронт и провоцирует НАТО: что ждет Польшу, — The Economic Times

На фоне усиления боевых действий России у границ Украины в мире растет беспокойство, что инцидент с дронами РФ в Польше может перерасти в глобальное противостояние. Издание The Economic Times анализирует риски, связанные с провокациями РФ против Польши — государства-члена НАТО.

Как пишет The Economic Times, вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши вызвало немедленную реакцию Варшавы, — в небо были подняты польские истребители и самолеты союзников, а также задействованы системы противовоздушной обороны.

По мнению издания, такой шаг Москвы может свидетельствовать об открытии нового фронта войны, что повышает риск втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией.

Почему Польша в центре внимания

Издание напоминает, что Польша активно наращивает оборонный потенциал:

в 2024 году страна подписала контракт на закупку 96 ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache, которые начнут поступать в 2028 году;

Варшава совместно с армией США проводила учения израильскими ракетами Spike NLOS, которые впервые были испытаны в Европе на полигоне в Устке;

страна рассматривается как ключевое звено восточного фланга НАТО.

Эти факторы делают Польшу важной мишенью для российских провокаций и одновременно тестом для готовности НАТО действовать в случае агрессии.

Что такое статья 5 НАТО

The Economic Times напоминает, что статья 5 Вашингтонского договора является основой коллективной обороны альянса. Она предусматривает:

нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех;

союзники обязуются помочь, применяя "необходимые меры", в частности военную силу;

статью 5 применяли только один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Означает ли нападение на Польшу войну

Издание объясняет, что даже в случае атаки решение о применении статьи 5 не является автоматическим.

Процесс запускается только после официального обращения Польши.

Реакция может варьироваться от дипломатического давления до военных действий.

Каждое государство-член имеет право определять собственную форму ответа.

Таким образом, вероятность немедленного начала глобальной войны зависит от политического консенсуса внутри НАТО.

Риск эскалации

По мнению The Economic Times, агрессия РФ против Украины уже создала нестабильность в регионе, а любой трансграничный инцидент со странами НАТО может спровоцировать более широкий конфликт. Хотя официальных признаков начала Третьей мировой войны нет, риски остаются высокими.

Главные вопросы

Что говорит статья 5 НАТО?

Она гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех, и предусматривает коллективную реакцию.

Применялась ли статья 5 ранее?

Лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Может ли случайный инцидент активировать статью 5?

Вопрос решается после консультаций в рамках статьи 4. Случайные инциденты, как правило, не приводят к немедленной войне.

Как сообщал Фокус, в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

Фокус также писал, что около 5 утра, 10 сентября, оперативное командование Польши подтвердило, что во время ночной атаки РФ воздушное пространство Польши неоднократно нарушали объекты "типа дронов", из-за чего польским войскам пришлось их сбивать.

Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C.

Фокус также сообщал, что в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные самолеты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства из-за очередной атаки ВС РФ и залет вражеских "шахедов" на территорию Польши.