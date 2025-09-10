Росія відкриває новий фронт і провокує НАТО: що чекає Польщу, – The Economic Times

На тлі посилення бойових дій Росії біля кордонів України у світі зростає занепокоєння, що інцидент з дронами РФ у Польщі може перерости у глобальне протистояння. Видання The Economic Times аналізує ризики, пов’язані з провокаціями РФ проти Польщі — держави-члена НАТО.

Як пише The Economic Times, вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі викликало негайну реакцію Варшави, — в небо були підняті польські винищувачі та літаки союзників, а також залучені системи протиповітряної оборони.

На думку видання, такий крок Москви може свідчити про відкриття нового фронту війни, що підвищує ризик втягування НАТО у пряме протистояння з Росією.

Чому Польща у центрі уваги

Видання нагадує, що Польща активно нарощує оборонний потенціал:

у 2024 році країна підписала контракт на закупівлю 96 ударних гелікоптерів Boeing AH-64 Apache, які почнуть надходити у 2028 році;

Варшава спільно з армією США проводила навчання ізраїльськими ракетами Spike NLOS, що вперше були випробувані в Європі на полігоні в Устці;

країна розглядається як ключова ланка східного флангу НАТО.

Ці чинники роблять Польщу важливою мішенню для російських провокацій і водночас тестом для готовності НАТО діяти у випадку агресії.

Що таке стаття 5 НАТО

The Economic Times нагадує, що стаття 5 Вашингтонського договору є основою колективної оборони альянсу. Вона передбачає:

напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх;

союзники зобов’язуються допомогти, застосовуючи «необхідні заходи», зокрема військову силу;

статтю 5 застосовували лише один раз — після терактів у США 11 вересня 2001 року.

Чи означає напад на Польщу війну

Видання пояснює, що навіть у разі атаки рішення про застосування статті 5 не є автоматичним.

Процес запускається лише після офіційного звернення Польщі.

Реакція може варіюватися від дипломатичного тиску до воєнних дій.

Кожна держава-член має право визначати власну форму відповіді.

Отже, ймовірність негайного початку глобальної війни залежить від політичного консенсусу всередині НАТО.

Ризик ескалації

На думку The Economic Times, агресія РФ проти України вже створила нестабільність у регіоні, а будь-який транскордонний інцидент із країнами НАТО може спровокувати ширший конфлікт. Хоча офіційних ознак початку Третьої світової війни немає, ризики залишаються високими.

Головні питання

Що говорить стаття 5 НАТО?

Вона гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх, і передбачає колективну реакцію.

Чи застосовувалася стаття 5 раніше?

Лише одного разу — після терактів 11 вересня 2001 року в США.

Чи може випадковий інцидент активувати статтю 5?

Питання вирішується після консультацій у межах статті 4. Випадкові інциденти, як правило, не призводять до негайної війни.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 10 вересня ЗС РФ запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".

Фокус також писав, що приблизно о 5 ранку, 10 вересня, оперативне командування Польщі підтвердило, що під час нічної атаки РФ повітряний простір Польщі неодноразово порушували об'єкти "типу дронів", через що польським військам довелось їх збивати.

Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C.

Фокус також повідомляв, що у повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки з метою гарантування безпеки повітряного простору через чергову атаку ЗС РФ та заліт ворожих "шахедів" на територію Польщі.