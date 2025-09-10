Білорусь передала Польщі дані про "дронів що заблукали" і збила низку БПЛА, — Міноборони

Білоруські військові знищили частину безпілотників, які втратили курс під час нічних атак між Росією та Україною. При цьому начальник Генштабу і перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко назвав російські БПЛА такими, що "втратили курс" через роботу систем РЕБ.

Муравейко повідомив, що в ніч на 10 вересня чергові сили протиповітряної оборони Білорусі відстежували дрони, які збилися з маршруту через вплив засобів радіоелектронної боротьби. Деякі з них нібито були збиті на території Білорусі.

"Під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між Російською Федерацією та Україною черговими силами й засобами з протиповітряної оборони Республіки Білорусь постійно відстежували безпілотні літальні апарати, які втратили курс у результаті впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін. Частину заблукалих безпілотників було знищено силами протиповітряної оборони нашої країни на території Республіки", — заявив Муравейко.

За його словами, з 23:00 9 вересня до 4:00 ранку 10 вересня білоруські військові вели обмін інформацією про повітряну обстановку з колегами з Польщі та Литви. Це нібито дозволило Варшаві вчасно підняти сили ППО і відреагувати на наближення безпілотників.

За твердженням білоруського Генштабу, польська сторона також інформувала Мінськ про наближення невпізнаних дронів з боку України. Муравейко назвав такі дії "заходом довіри та зміцнення регіональної безпеки" і запевнив, що Білорусь продовжить співробітництво в межах обміну даними про повітряну обстановку з Польщею та країнами Балтії.

"Справедливості заради варто зазначити, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки про наближення до кордону Республіки Білорусь невпізнаних літальних апаратів з території України. Обмін інформацією про повітряну обстановку є важливим складником гарантування безпеки в регіоні загалом і сприяє налагодженню заходів довіри та зміцненню безпеки", — наголосив Муравейко.

Російські дрони в Польщі: деталі інциденту

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну вночі 10 вересня частина російських безпілотників увійшла в повітряний простір Польщі. Варшава повідомила про численні порушення і про те, що були застосовані засоби ППО і бойові літаки для нейтралізації тих об'єктів, які становили загрозу.

Прем'єр Польщі Дональд Туск оголосив про "масштабну провокацію" і "безпрецедентне порушення повітряного простору". За різними оцінками, до Польщі увійшли 19 безпілотників, більшість із яких прилетіли з Білорусі. За попередніми даними, польські військові збили над країною чотири російські БПЛА.