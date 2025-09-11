Трамп частково зняв санкції з Білорусі та написав листа Лукашенку, а той випустив ув'язнених (фото)

США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Про це стало відомо під час візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула.

Коул зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко, передає видання БЕЛТА. Лукашенко, зі свого боку, заявив, що «помилував» низку іноземців, засуджених за різні злочини, зокрема й за "екстремістські".

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що кордон з Білоруссю перетнули 52 звільнені людини, зокрема шість громадян Литви. Науседа подякував президентові США за допомогу у звільненні людей.

Як повідомляє пропагандистський канал "Пул Первого", Трамп передав і листа Лукашенкові. У ньому він привітав очільника РБ з днем народження (який минув 30 серпня), – причому привітання відписав і від власного імені, і від своєї дружини Меланії. Лист починається зі звернення "шановний пан Лукашенко".

Лист Трампа до Лукашенка Фото: Пул Первого

Ще Трамп надіслав Лукашенкові подарунок – запонки із зображенням Білого дому. І листа, і запонки особисто вручив представник Трампа Джон Коул.

Раніше у Міноборони РБ заявили, що Білорусь передала Польщі дані про "дрони, що заблукали", і збила низку БПЛА. В оборонному відомстві наполягають, що "уважно стежили за подіями". Нагадаємо, що 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі .

Також Фокус писав, що Білорусь та РФ тренують напад на Польщу. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск тоді попередив про провокації на навчаннях "Запад-2025".