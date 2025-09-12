Санкції для Росії: Трамп розповів, як буде "жорстко душити" Путіна (відео)

У разі продовження війни в Україні та небажання Росії йти на "мирову", США жорстко вдарять по її банках і всьому, що пов'язано з експортом нафти.

Related video

Сполучені Штати можуть чинити жорсткий тиск на Росію за небажання йти на компроміси. Про це сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

"Це буде жорсткий удар по банках санкціями і всьому, що пов'язано з експортом нафти і тарифами. Індія — найбільший споживач. Я ввів проти неї 50% мит за купівлю російської нафти. Це не така проста річ", — сказав американський лідер.

Штати також тиснутимуть на країни "Великої сімки", щоб вони збільшили тарифи щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти.

У Європі розуміють, що запровадження таких високих мит проти двох головних торгівельних партнерів блоку — це вкрай складне рішення. Слід враховувати економічні наслідки та ймовірну відповідь Нью-Делі й Пекіна, писала газета Financial Times.

Крім цього, в інтерв'ю телеканалу Трамп торкнувся питання завершення війни в Україні та помітив небажання президентів двох країн, що воюють, йти на компроміси.

"Це дивно. Коли [президент Росії Володимир] Путін це хотів зробити, [президент України Володимир] Зеленський не хотів. Коли Зеленський хоче це зробити, то Путін під питанням", — додав Трамп.

Щоб завершити війну в Україні потрібна участь і бажання обох сторін. За його словами, президент України не був готовий розпочати переговори так швидко. Трамп заявив про розчарованість тривалим вирішенням конфлікту і підкреслив, що одна з головних перешкод — це "велика ненависть між сторонами".

Крім цього, журналісти запитали Трампа про нальоти російських дронів у Польщі 10 вересня. Президент США визнав, що "не збирається нікого захищати".

Нагадаємо, США нещодавно зняли санкції з білоруської державіакомпанії "Бєлавіа". Президент Білорусі Олександр Лукашенко зі свого боку звільнив 52 ув'язнених.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов говорив Путіну, що 2025 року зростання економіки країни сповільниться майже вдвічі через військові витрати.