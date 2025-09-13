Поможет завершить войну в Украине: Трамп выдвинул требование для введения санкций против РФ

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покупка нефти РФ некоторыми странами НАТО является "шокирующей". Поэтому глава Белого Дома считает целесообразным ввести ограничения против России при условии полного отказа от российских углеводородов.

Политик говорит, что готов действовать в любом случае, когда "вы [страны НАТО — ред.] будете готовы", написал он в своем Truth Social.

"Просто скажите, когда? Я верю, что это, а также введение НАТО как группы 50-100% пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будет очень полезным для окончания этой смертельной, но бессмысленной войны", — отметил Трамп.

Сообщение Трампа в Truth Social за 13 сентября Фото: Скриншот

По его мнению, сейчас Китай имеет "сильный контроль и даже влияние на Россию". Сам политик убежден, эти сильные таможенные тарифы способны сломать влияние Пекина.

"Если НАТО сделает так, как я говорю, то война быстро закончится, то все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", — резюмировал глава США.

