Допоможе завершити війну в Україні: Трамп висунув вимогу для запровадження санкцій проти РФ

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що купівля нафти РФ деякими країнами НАТО є "шокуючою". Тому очільник Білого Дому вважає за доцільне ввести обмеження проти Росії за умови повної відмови від російських вуглеводнів.

Політик каже, що готовий діяти в будь-якому разі, коли "ви [країни НАТО — ред.] будете готові", написав він у своєму Truth Social.

"Просто скажіть, коли? Я вірю, що це, а також введення НАТО як групи 50-100% мит на Китай, які будуть повністю скасовані після закінчення війни з росією та Україною, також буде дуже корисним для закінчення цієї смертельної, але безглуздої війни", — відзначив Трамп.

Допис Трампа у Truth Social за 13 вересня Фото: Скриншот

На його думку, нині Китай має "сильний контроль та навіть вплив на Росією". Сам політик переконаний, ці сильні митні тарифи здатні зламати вплив Пекіна.

"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, то війна швидко закінчиться, то всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів", — резюмував очільник США.

Раніше Фокус повідомляв, що Трамп частково зняв санкції з Білорусі. США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", в обмін на що лідер Білорусі Лукашенко відпустив низку політв'язнів.

Згодом стало відомо, як саме Трамп розповів, як буде "жорстко душити" Путіна. У разі продовження війни в Україні та небажання Росії йти на "мирову", США жорстко вдарять по її банках і всьому, що пов'язано з експортом нафти.