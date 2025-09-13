Допоможе завершити війну в Україні: Трамп висунув вимогу для запровадження санкцій проти РФ
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що купівля нафти РФ деякими країнами НАТО є "шокуючою". Тому очільник Білого Дому вважає за доцільне ввести обмеження проти Росії за умови повної відмови від російських вуглеводнів.
Політик каже, що готовий діяти в будь-якому разі, коли "ви [країни НАТО — ред.] будете готові", написав він у своєму Truth Social.
"Просто скажіть, коли? Я вірю, що це, а також введення НАТО як групи 50-100% мит на Китай, які будуть повністю скасовані після закінчення війни з росією та Україною, також буде дуже корисним для закінчення цієї смертельної, але безглуздої війни", — відзначив Трамп.
На його думку, нині Китай має "сильний контроль та навіть вплив на Росією". Сам політик переконаний, ці сильні митні тарифи здатні зламати вплив Пекіна.
"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, то війна швидко закінчиться, то всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів", — резюмував очільник США.
Раніше Фокус повідомляв, що Трамп частково зняв санкції з Білорусі. США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", в обмін на що лідер Білорусі Лукашенко відпустив низку політв'язнів.
Згодом стало відомо, як саме Трамп розповів, як буде "жорстко душити" Путіна. У разі продовження війни в Україні та небажання Росії йти на "мирову", США жорстко вдарять по її банках і всьому, що пов'язано з експортом нафти.