"Це його мова": Зеленський пояснив, навіщо Путін обманює Трампа (відео)

Російський президент Володимир Путін завдяки саміту на Алясці отримав можливість вийти з міжнародної ізоляції і тепер говорить з Україною і світом мовою сили.

На думку президента України Володимира Зеленського, після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці лідер Кремля має суцільні профіти. Своїми припущеннями він поділився в інтерв'ю з Ялдою Хакім зі Sky News.

"Він (Путін, — прим. ред.) повинен був отримати поразку в цій війні і зупинитися. Але замість цього він отримав деізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері для інших самітів і форматів, тому що так воно і є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив", — заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці дала останньому низку переваг

Політик вважає, що якби відбулася тристороння зустріч, то можна було б домогтися якогось результату. Поки ж Путін продовжує демонструвати світові мову сили, і далі атакуючи Україну.

Зеленський наголошує, що Путіну не можна давати можливість вийти з ізоляції, оскільки це мотивуватиме його продовжувати війну:

"Він веде війну, і всі намагаються зупинити його суперечками, проханнями, але замість цього слід застосовувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє. Він не говорить багатьма мовами, але це мова сили, яку він розуміє, як і російська, його рідна мова".

Український президент відповів ствердно на запитання про те, чи намагається Путін обдурити американського колегу.

"Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб США і Трамп не запровадили проти нього санкції, і якщо ви й надалі відкладатимете запровадження санкцій, то росіяни будуть краще підготовленими", — упевнений він.

На думку Зеленського, санкції проти РФ мають бути більш суворими та швидкими, щоб змусити російського лідера припинити війну. Крім того, Україна повинна мати чіткі та надійні гарантії безпеки.

Тим часом нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що війна в Україні йде до завершення. На його думку, наблизити мир може тристороння зустріч президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Зі свого боку в Кремлі заявляють, що"НАТО воює з Росією". "Це очевидно, і це не потребує якихось додаткових доказів", — заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, "НАТО де-факто задіяне в цій війні" шляхом надання "прямої і непрямої підтримки" Києву.

Ще 12 вересня Пєсков стверджував, що швидкого закінчення війни з Україною очікувати не варто.