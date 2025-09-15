"Це очевидно": у Кремлі заявили, що НАТО "де-факто" воює з Росією

На думку прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, це твердження не потребує якихось додаткових доказів. Тож нічого доводити і не став.

Related video

"Північноатлантичний альянс де-факто залучений у війну проти Росії", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що НАТО не воює з Росією, пише ТАСС.

"НАТО воює з Росією. Це очевидно, і це не потребує якихось додаткових доказів", — сказав Пєсков. За його словами, "НАТО де-факто задіяне в цій війні" шляхом надання "прямої і непрямої підтримки" Києву.

Також Пєсков повідомив, що Європа ігнорує якісь неназвані "першопричини української кризи" і тим самим заважає мирному врегулюванню.

"Європейці заважають справі, європейці не збираються звертати увагу на першопричини кризи", — повідомив прес-секретар Кремля.

Також Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що його терпіння щодо припинення війни в Україні вичерпується, і він припускає введення нових жорстких санкцій щодо Москви.

"Ми чули ці заяви", — сказав Пєсков, але тут же заявив, що Москва "готова врегулювати український конфлікт шляхом переговорів", але гальмує процес Україна, а європейці — заважають.

Але водночас, за його словами, немає жодних зрушень щодо саміту Росії, США та України, який, як говорив Трамп, відбудеться "відносно скоро".

За словами Дмитра Пєскова, "будь-які контакти на вищому рівні мають бути добре підготовлені, інакше зустріч виявиться марною".

Він водночас визнав, що "є заклики з боку Києва до негайної зустрічі, але скоріше це спрямовано на емоційний ефект від таких закликів".

І тут же звинуватив офіційний Київ у "відсутності гнучкості" і заявив, що Україна не демонструє готовності приступити до серйозних переговорів. Тому пауза в цьому процесі очевидна.

"Росія зберігає свою зацікавленість і готовність до врегулювання української кризи політико-дипломатичними засобами. З боку Києва процес штучно пригальмовується", — заявив Пєсков і не навів жодних прикладів того, як Київ "гальмує процес", водночас закликаючи до зустрічі Путіна і Зеленського.

Наостанок Дмитро Пєсков заявив, що спроби західних країн вилучити російські активи не залишаться без відповіді.

"Ми бачили ці повідомлення, ми знаємо, що дійсно є табір, який виступає за вилучення цих активів, їх експропріацію. Є табір, який схильний діяти більш обережно і який говорить, що для них очевидні неминучі негативні наслідки таких дій", — зазначив він.

Нагадаємо, ще 12 вересня Дмитро Пєсков стверджував, що швидкого закінчення війни з Україною очікувати не варто.

А коли в ніч на 10 вересня російські дрони залетіли в Польщу, у Кремлі та в Міноборони РФ усе заперечували і вимагали доказів.