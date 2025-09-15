"Это очевидно": в Кремле заявили, что НАТО "де-факто" воюет с Россией

По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это утверждение не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах. Так что ничего доказывать и не стал.

"Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не воюет с Россией, пишет ТАСС.

"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах", — сказал Песков. По его словам, "НАТО де-факто задействовано в этой войне" путем оказания "прямой и косвенной поддержки" Киеву.

Также Песков сообщил, что Европа игнорирует некие неназванные "первопричины украинского кризиса" и тем самым мешает мирному урегулированию.

"Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса", — сообщил пресс-секретарь Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение насчет прекращения войны в Украине иссякает и он допускает введение новых жестких санкций в отношении Москвы.

"Мы слышали эти заявления", — сказал Песков, но тут же заявил, что Москва "готова урегулировать украинский конфликт путем переговоров", но тормозит процесс Украина, а европейцы – мешают.

Но при этом, по его словам, нет никаких подвижек насчет саммита России, США и Украины, который, как говорил Трамп, пройдет "относительно скоро".

По словам Дмитрия Пескова, "любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, иначе встреча окажется бесполезной".

Он при этом признал, что "есть призывы со стороны Киева к незамедлительной встрече, но скорее это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов".

И тут же обвинил официальный Киев в "отсутствии гибкости" и заявил, что Украина не демонстрирует готовности приступить к серьезным переговорам. Поэтому пауза в этом процессе налицо.

"Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается", - заявил Песков и не привел никаких примеров того, как Киев "тормозит процесс", при этом призывая к встрече Путина и Зеленского.

Напоследок Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран изъять российские активы не останутся без ответа.

"Мы видели эти сообщения, мы знаем, что действительно есть лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. Есть лагерь, который склонен действовать более осторожно и который говорит, что для них очевидны неизбежные негативные последствия таких действий", — указал он.

Напомним, еще 12 сентября Дмитрий Песков утверждал, что быстрого окончания войны с Украиной ожидать не стоит.

А когда в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в Польшу, в Кремле и в Минобороны РФ все отрицали и требовали доказательств.