Россия проигрывает Украине и США может "надрать ей задницу", — заявил Кит Келлог в Киеве

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Киев заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины и раскритиковал манеру Путина воевать и терять солдат. А также заявил, что армия США может победить российскую.

Кита Келлога, как ветерана войны во Вьетнаме, попросили оценить текущую ситуацию на войне в Украине и он заявил, что Путин заблуждается, если считает, что побеждает. "Если рассматривать наступление как движение на метры, а не на мили, то да, это успех. Но учитывая цену, которую они платят, это колоссально", — заявил Келлог в рамках 21-й ежегодной встречи YES в Киеве.

Кит Келлог заявил, что Путин ошибается, когда говорит, что Россия побеждает в Украине

Он напомнил, что сейчас Россия потеряла уже более миллиона убитыми и ранеными, что значительно превышает потери СССР в Афганистане (18 тысяч человек) и потери США во Вьетнаме (65 тысяч человек).

"Эти цифры — на уровне Второй мировой войны. Если задуматься, потери просто ошеломляют. Они не могут действовать крупными силами, потому что украинцы их убьют. А украинцы доблестно сражаются… российская армия сократилась. Украинцы отлично справились с этой задачей", — сказал Келлог, отметив, что этот же вопрос ему задавал Дональд Трамп несколько недель назад и он ему ответил также: "Нет, Россия не побеждает".

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Одессе. Если бы он побеждал, он был бы к западу от Днепра. Если бы он побеждал, он бы сменил правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну", — сказал Келлог.

Он отметил, что на Россию и Путина можно воздействовать тремя путями: дипломатически, военным путем и экономически и именно этим президент США Дональд Трамп и занимается. Но он также верит и в дипломатию и именно поэтому встречался с российским президентом.

Кит Келлог также заявил, что он бы "переживал", будь он Путиным, так как, когда он говорит о том, что Россия – ядерная держава, то ему стоит напомнить, что ядерное оружие также есть у США, Великобритании и Франции.

Он также рассказал, что не так давно обсуждал состояние российской армии в Белом доме. "Прошу прощения у дам, присутствующих здесь, но разговор зашел о якобы мощи российской армии. Некоторые говорили, что она довольно сильная. И тогда я сказал всем в комнате: Мы бы надрали им задницу. И я имел в виду следующее: не стоит принимать их заявления за чистую монету. Они вовсе не так сильны, как говорит Путин", — заявил Келлог.

Кит Келлог также сообщил, что в союзе Китая и России, именно РФ является младшим партнером. И если бы Китай прекратил поддержку, то война закончилась бы "уже завтра".

"Кстати, стоит добавить и младшего партнера на Дальнем Востоке – Северную Корею. Если бы дела у России шли так хорошо, ей не пришлось бы отправлять 10 000 северокорейских солдат для битвы в Курской области", — напомнил Келлог.

Во время беседы Кит Келлог также отметил, что Украина значительно опередила Соединенные Штаты Америки в технологиях дронов и стала мировым лидером в этой области.

