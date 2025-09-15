Росія програє Україні і США може "надерти їй дупу", — заявив Кіт Келлог у Києві

Спецпредставник президента США Кіт Келлог під час візиту до Києва заявив, що Росія не перемагає у війні проти України, і розкритикував манеру Путіна воювати і втрачати солдатів. А також заявив, що армія США може перемогти російську.

Кіта Келлога, як ветерана війни у В'єтнамі, попросили оцінити поточну ситуацію на війні в Україні і він заявив, що Путін помиляється, якщо вважає, що перемагає. "Якщо розглядати наступ як рух на метри, а не на милі, то так, це успіх. Але з огляду на ціну, яку вони платять, це колосально", — заявив Келлог у межах 21-ї щорічної зустрічі YES у Києві.

Він нагадав, що наразі Росія втратила вже понад мільйон вбитими і пораненими, що значно перевищує втрати СРСР в Афганістані (18 тисяч осіб) і втрати США у В'єтнамі (65 тисяч осіб).

"Ці цифри — на рівні Другої світової війни. Якщо задуматися, втрати просто шокують. Вони не можуть діяти великими силами, тому що українці їх уб'ють. А українці відважно б'ються... російська армія скоротилася. Українці відмінно впоралися з цим завданням", — сказав Келлог, зазначивши, що це саме запитання йому ставив Дональд Трамп кілька тижнів тому, і він відповів йому також: "Ні, Росія не перемагає".

"Якби Путін перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він би змінив уряд. Насправді Росія програє цю війну", — сказав Келлог.

Він зазначив, що на Росію і Путіна можна впливати трьома шляхами: дипломатично, військовим шляхом і економічно і саме цим президент США Дональд Трамп і займається. Але він також вірить і в дипломатію і саме тому зустрічався з російським президентом.

Кіт Келлог також заявив, що він би "переживав", якби він був Путіним, оскільки, коли він говорить про те, що Росія — ядерна держава, то йому варто нагадати, що ядерну зброю також мають США, Великобританія і Франція.

Він також розповів, що не так давно обговорював стан російської армії в Білому домі. "Прошу вибачення у дам, присутніх тут, але розмова зайшла про нібито міць російської армії. Дехто говорив, що вона досить сильна. І тоді я сказав усім у кімнаті: Ми б надерли їм дупу. І я мав на увазі таке: не варто приймати їхні заяви за чисту монету. Вони зовсім не такі сильні, як каже Путін", — заявив Келлог.

Кіт Келлог також повідомив, що в союзі Китаю та Росії саме РФ є молодшим партнером. І якби Китай припинив підтримку, то війна закінчилася б "уже завтра".

"До речі, варто додати і молодшого партнера на Далекому Сході — Північну Корею. Якби справи в Росії йшли так добре, їй не довелося б відправляти 10 000 північнокорейських солдатів для битви в Курській області", — нагадав Келлог.

Під час бесіди Кіт Келлог також зазначив, що Україна значно випередила Сполучені Штати Америки в технологіях дронів і стала світовим лідером у цій галузі.

Нагадаємо, під час попереднього візиту Кіта Келлога через помилку назвали "котиком", що стало популярним мемом у соцмережах.