"Серьезно отстаем": Украина значительно опередила США и мир в технологиях дронов, — Келлог

Украина значительно опередила Соединенные Штаты Америки в технологиях дронов и стала мировым лидером в этой области.

Вашингтон существенно отстает от Киева в этой сфере, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа — Кит Келлог во время конференции YES 2025.

"Мы отстаем, отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет свои главные активы. Когда-то это была артиллерия, когда-то авианосцы, а сейчас это дроны", — сказал Келлог.

Он пояснил, что раньше не было такой большой угрозы с воздуха, поэтому бронированные машины не имели верхней защиты. А теперь ситуация совершенно другая, ведь артиллерийские системы и беспилотные системы могут поражать технику с любого направления.

"Я был в командных центрах, наблюдал, как организована работа. Это выглядит со стороны как видеоигра: подстрелил танк, выпил колы. Это серьезно меняет уравнение на поле боя. Стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли", — отметил Келлог.

Спецпосланник Трампа также отметил, что необходимо обеспечить обмен технологиями в этой сфере.

