РФ атаковала Польшу "шахедами" в ночь, когда туда направлялся спецпосланник Трампа Келлог, — CNN

Специальный посланник президента США Дональда Трампа — Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября, когда российские дроны типа "шахед" пересекли границу и залетели вглубь этого государства.

"Генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа в Украине, был в пути в Польшу, когда произошло вторжение российских дронов", — говорится в материале CNN, который ссылается на источник, знакомый с поездкой Кита Келлога.

Отмечается, что ночная операция стала первым случаем, когда НАТО открыло огонь с начала войны в Украине.

По словам официальных лиц, польские и нидерландские самолеты перехватили дроны с помощью итальянских, немецких и многонациональных сил НАТО.

Польша применила статью 4 НАТО, что означает, что главный политический орган альянса теперь соберется, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшие шаги.

Польский чиновник отметил, что применение статьи 4 является эффективным лишь в том случае, если оно сопровождается немедленным развертыванием войск.

В то же время авторы материала подчеркнули, что Келлог продолжит поездку в Украину в ближайшие дни.

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские дроны и польским войскам впервые пришлось их сбивать.

Фокус также писал о том, что российский дрон влетел в дом поляков, когда они смотрели новости об атаке БПЛА.