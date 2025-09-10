Российский дрон влетел в дом поляков, когда они смотрели новости об атаке БПЛА (фото)

Дом пожилой пары в Вырыках, Польше, был серьезно поврежден российским беспилотником, который пробил крышу. В этот момент Томаш и Алиция Веселовски смотрели новости на первом этаже, что их и спасло.

Всего на территории Польши уже нашли 15 российских дронов. Один из них разрушил крышу и спальню пожилой пары, но Томаш и его жена не пострадали. Они как раз смотрели новости о российских беспилотниках, вторгшихся в воздушное пространство Польши, пишет Reuters.

"Я включил телевизор, и все новости были о масштабном вторжении дронов, через некоторое время я услышал, как что-то летит и вдруг что-то грохнуло, с потолка в гостиной на первом этаже упала люстра. Я выбежал во двор и увидел, что вся крыша разрушена", — рассказал мужчина журналистам.

Алиция рассказала, что выбежала на улицу вслед за мужем и увидела над головой самолет. Она подумала, что началась бомбежка, или он будет в нее стрелять.

По словам польских чиновников, впоследствии в разных районах были обнаружены двенадцать беспилотников и обломки ракеты.

Соседка четы Веселовски, Уршула Запшалук также слышала рев самолета над головой.

"Вдруг я услышала звук, похожий на взрыв. Я вскочила, ноги дрожали... Я вышла на балкон и увидела, что у соседа нет крыши", — рассказала она.

Ее собственный двор был завален мусором, взрывом повредило дымоход.

"Я просто боюсь этой войны (по ту сторону границы, в Украине)», — сказала она, вспомнив, как мать рассказывала ей истории о Второй мировой войне, и добавила: "Лучше, если это не коснется нас".

Российский дрон в Польше Фото: onet.pl

Тем временем, представительница Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецка сообщила, что на территории Польши уже обнаружено 15 российских дронов и предоставила список мест, где их обнаружили.

В Польше обнаружили уже 15 российских дронов Фото: Скриншот

Напомним, во время вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши туда летели не только дешевые дроны-приманки, но и реальные ударные беспилотники, которые отправили с территории Беларуси.

В ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в том числе были закрыты и оба аэропорта в Варшаве.