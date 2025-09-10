Російський дрон влетів у будинок поляків, коли вони дивилися новини про атаку БПЛА (фото)

Будинок літньої пари у Вириках, Польща, був серйозно пошкоджений російським безпілотником, який пробив дах. У цей момент Томаш і Аліція Веселовські дивилися новини на першому поверсі, що їх і врятувало.

Загалом на території Польщі вже знайшли 15 російських дронів. Один із них зруйнував дах і спальню літньої пари, але Томаш і його дружина не постраждали. Вони якраз дивилися новини про російські безпілотники, які вторглися в повітряний простір Польщі, пише Reuters.

"Я увімкнув телевізор, і всі новини були про масштабне вторгнення дронів, за деякий час я почув, як щось летить і раптом щось гримнуло, зі стелі у вітальні на першому поверсі впала люстра. Я вибіг на подвір'я і побачив, що весь дах зруйнований", — розповів чоловік журналістам.

Аліція розповіла, що вибігла на вулицю слідом за чоловіком і побачила над головою літак. Вона подумала, що почалося бомбардування, або він буде в неї стріляти.

За словами польських чиновників, згодом у різних районах було виявлено дванадцять безпілотників і уламки ракети.

Сусідка подружжя Веселовських, Уршула Запшалук також чула рев літака над головою.

"Раптом я почула звук, схожий на вибух. Я схопилася, ноги тремтіли... Я вийшла на балкон і побачила, що в сусіда немає даху", — розповіла вона.

Її власне подвір'я було завалене сміттям, вибухом пошкодило димохід.

"Я просто боюся цієї війни (по той бік кордону, в Україні)", — сказала вона, згадавши, як мати розповідала їй історії про Другу світову війну, і додала: "Краще, якщо це не торкнеться нас".

Російський дрон у Польщі Фото: onet.pl

Тим часом, представниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецка повідомила, що на території Польщі вже виявлено 15 російських дронів і надала список місць, де їх виявили.

У Польщі виявили вже 15 російських дронів Фото: Скриншот

Нагадаємо, під час вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі туди летіли не тільки дешеві дрони-приманки, а й реальні ударні безпілотники, які відправили з території Білорусі.

У ніч на 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу — зокрема були закриті й обидва аеропорти у Варшаві.