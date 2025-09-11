РФ атакувала Польщу "шахедами" у ніч, коли туди прямував спецпосланець Трампа Келлог, — CNN

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа — Кіт Келлог прямував до Польщі у ніч на 10 вересня, коли російські дрони типу "шахед" перетнули кордон та залетіли на углиб цієї держави.

"Генерал Кіт Келлог, спеціальний посланець Трампа в Україні, був у дорозі до Польщі, коли сталося вторгнення російських дронів", — йдеться у матеріалі CNN, яке посилається на джерело, обізнане з поїздкою Кіта Келлога.

Зазначається, що нічна операція стала першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь з початку війни в Україні.

За словами офіційних осіб, польські та нідерландські літаки перехопили дрони за допомогою італійських, німецьких та багатонаціональних сил НАТО.

Польща застосувала статтю 4 НАТО, що означає, що головний політичний орган альянсу тепер збереться, щоб обговорити ситуацію та подальші кроки.

Польський чиновник зазначив, що застосування статті 4 є ефективним лише в тому випадку, якщо воно супроводжується негайним розгортанням військ.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що Келлог продовжить поїздку до України найближчими днями.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіли російські дрони і польським військам вперше довелось їх збивати.

Фокус також писав про те, що російський дрон влетів у будинок поляків, коли вони дивилися новини про атаку БПЛА.