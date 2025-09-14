Атаки украинских дронов заставили россиян месяцами жить без интернета, — FT

Во время атак украинских дронов вглубь российской территории местные власти оставляют своих граждан без доступа к интернету и иногда это продолжается месяцами.

Related video

В одной Москве час выключенного интернета обходится в 115 млн долларов убытков, пишет Financial Time.

Если же говорить о масштабах всей России, то один час отключения интернета обходится в 46,4 миллиарда рублей (более 557 млн долларов).

Отключения летом длились от нескольких часов до нескольких недель. Украина бьет дронами по российским авиабазам все чаще.

В июле и августе количество отключений мобильной связи превысило 2 тысячи случаев. То есть более чем в три раза больше по сравнению с июнем.

"Война наконец-то дошла до России. Прилетают дроны, и вот так они пытаются защищаться", — отметил директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев.

Россияне часто отключают мобильный интернет вокруг военных объектов.

Например, в Нижегородской области целые районы не имели мобильного интернета более двух месяцев подряд, поскольку в регионе много оборонных заводов и туда часто летят украинские дроны.

Журналисты отметили, что из-за отключения интернета, россияне не могут пользоваться навигаторами или рассчитаться банковскими карточками.

В частности, в Центробанке России заявили, что в июле объем наличных денег в обращении в стране вырос на 2,2 миллиарда долларов, а проблемы с осуществлением платежей назвали "временными перебоями в работе интернета в некоторых регионах".

"Отключение интернета усиливают ощущение угнетения в России, поскольку Кремль усиливает контроль над цифровой сферой, активизируя военную пропаганду и кампании дезинформации внутри страны и за рубежом", — подчеркнули авторы статьи.

Напомним, 12 сентября Генеральный штаб ВСУ заявил о вероятных отключениях мобильной сети или значительного замедления интернета во время сигналов воздушных тревог.