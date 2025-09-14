Атаки українських дронів змусили росіян місяцями жити без інтернету, — FT

Під час атак українських дронів углиб російської території місцева влада залишає своїх громадян без доступу до інтернету і подекуди це триває місяцями.

В одній Москві година вимкненого інтернету обходиться у 115 млн доларів збитків, пише Financial Time.

Якщо ж говорити про масштаби всієї Росії, то одна година вимкнення інтернету обходиться у 46,4 мільярда рублів (понад 557 млн доларів).

Відключення влітку тривали від кількох годин до кількох тижнів. Україна б'є дронами по російських авіабазах все частіше.

У липні та серпні кількість відключень мобільного зв'язку перевищила 2 тисячі випадків. Тобто понад утричі більше порівняно з червнем.

"Війна нарешті дійшла до Росії. Прилітають дрони, і ось так вони намагаються захищатися", — зазначив директор Товариства захисту Інтернету Михайло Клімарьов.

Росіяни часто відключають мобільний інтернет довкола військових об'єктів.

Наприклад, у Нижньогородській області цілі райони не мали мобільного інтернету понад два місяці поспіль, оскільки в регіоні багато оборонних заводів і туди часто летять українські дрони.

Журналісти зазначили, що через відключення інтернету, росіяни не можуть користуватися навігаторами чи розрахуватися банківськими картками.

Зокрема, у Центробанку Росії заявили, що в липні обсяг готівки в обігу в країні зріс на 2,2 мільярда доларів, а проблеми зі здійсненням платежів назвали "тимчасовими перебоями в роботі інтернету в деяких регіонах".

"Вимкнення інтернету посилюють відчуття пригнічення в Росії, оскільки Кремль посилює контроль над цифровою сферою, активізуючи військову пропаганду і кампанії дезінформації всередині країни і за кордоном", — наголосили автори статті.

Нагадаємо, 12 вересня Генеральний штаб ЗСУ заявив про ймовірні вимкнення мобільної мережі або значного уповільнення інтернету під час сигналів повітряних тривог.