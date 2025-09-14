"Серйозно відстаємо": Україна значно випередила США та світ у технологіях дронів, — Келлог

Україна значно випередила Сполучені Штати Америки у технологіях дронів і стала світовим лідером у цій галузі.

Вашингтон суттєво відстає від Києва у цій сфері, заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа — Кіт Келлог під час конференції YES 2025.

"Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони", — сказав Келлог.

Він пояснив, що раніше не було такої великої загрози з повітря, тому броньовані машини не мали верхнього захисту. А тепер ситуація абсолютно інша, адже артилерійські системи та безпілотні системи можуть уражати техніку з будь-якого напрямку.

"Я був у командних центрах, спостерігав, як організована робота. Це виглядає з боку як відеогра: підстрелив танк, випив коли. Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", — зазначив Келлог.

Спецпосланець Трампа також наголосив, що необхідно забезпечити обмін технологіями у цій сфері.

