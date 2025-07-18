Кит Келлог — котик: после ошибки перевода соцсети взорвались мемами

14 июля в Киев прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Визит американского чиновника вызвал волну шуток и мемов в соцсетях. Особенно, как он неожиданно "стал" котом.

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Визит спецпредставителя президента Дональда Трампа вероятно повлиял на то, что Киев Россия на днях не атаковала. Президент Украины Владимир Зеленский даже отметил, что армия РФ не наносила массированных ударов по стране с тех пор, как Келлог прибыл. А в соцсетях появились мемы. Фокус собрал лучшие из них.

"Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок... Даже люди уже шутят по этому поводу, говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцам стоит чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", — рассказал глава государства в интервью Newsmax.

Этот эпизод породил мемы на тему "Кит Келлог — лучшая ПВО".

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Визит Кита Келлога в Киев спровоцировал появление мемов Фото: Соцсети

Но потом получил развитие, когда телеканал "Прямой" перевел новость на английский с украинского с помощью ИИ и Кит Келлог превратился в кота Келлога: "Kellogg the Cat Arrives in Kyiv".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

На телеканале ошибку заметили, извинились и иронично пошутили на эту тему, создав портрет котика Келлога с помощью ИИ.

Кот Келлог — защитник Киева Фото: Соцсети Кот Келлог — защитник Киева Фото: Соцсети

"Ситуация с "Котом Келлогом" вышла из-под контроля. Google проиндексировал наш неправильный заголовок и теперь на сайте всплеск интереса к англоязычной версии. Но мы его уже исправили. Поэтому, чтобы не расстраивать тех, кто пришел посмотреть на "котика Келлога" — мы попросили ИИ сгенерировать его портрет, которое прикрепили к новости", — сказано в посте.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Напомним, ранее волну мемов вызвала информация о том, что первая леди США Мелания Трамп, как неожиданно выяснилось, обсуждает с мужем войну России против Украины и комментирует поступки главы РФ Владимира Путина.

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