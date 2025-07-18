Кіт Келлог — котик: після помилки перекладу соцмережі вибухнули мемами

14 липня до Києва прибув спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Візит американського посадовця викликав хвилю жартів і мемів в соцмережах. Особливо, як він несподівано "став" котом.

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Візит спецпредставника президента Дональда Трампа ймовірно вплинув на те, що Київ Росія цими днями не атакувала. Президент України Володимир Зеленський навіть зауважив, що армія РФ не завдавала масованих ударів по країні, відколи Келлог прибув. А у соцмережах з'явились меми. Фокус зібрав найкращі.

"Генерал Келлог прибув в Україну, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань… Навіть люди вже жартують з цього приводу, кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американцям варто частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія буде менше бомбити", — розповів глава держави в інтерв'ю Newsmax.

Цей епізод породив меми на тему "Кіт Келлог – найкраща ППО".

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Візит Кіта Келлога до Києва спровокував появу мемів Фото: Соцмережi

Але потім отримав розвиток, коли телеканал "Прямий" переклав новину англійською з української за допомогою ШІ та Кіт Келлог перетворився на кота Келлога: "Kellogg the Cat Arrives in Kyiv".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

На телеканалі помилку помітили, вибачились та іронічно пожартували на цю тему, створивши портрет котика Келлога за допомогою ШІ.

Кіт Келлог - оборонець Києва Фото: Соцмережi Кіт Келлог - оборонець Києва Фото: Соцмережi

"Ситуація з "Котом Келлогом" вийшла з-під контролю. Google проіндексував наш неправильний заголовок і тепер на сайті сплеск інтересу до англомовної версії. Але ми його уже виправили. Тому, щоб не засмучувати тих, хто прийшов подивитись на "котика Келлога" - ми попросили ШІ згенерувати його портрет, яке прикріпили до новини", - сказано у пості.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Нагадаємо, раніше хвилю мемів викликала інформація про те, що перша леді США Меланія Трамп, як несподівано з’ясувалось, обговорює з чоловіком війну Росії проти України та коментує вчинки очільника РФ Володимира Путіна.

Також у соцмережах посміялися з голови компанії, якого з коханкою показали на весь стадіон. Керівник ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон випадково з'явився на відео з концерту гурту Coldplay, на який прийшов з коханкою з роботи. Його дружина вже прибрала прізвище чоловіка із соцмереж. Розлучення зрадникові може обійтися в понад 35 мільйонів доларів.