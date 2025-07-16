Наш агент у спальні президента: мережа вибухнула мемами з вдячністю Меланії Трамп (фото)

Перша леді США Меланія Трамп, як несподівано з’ясувалось, обговорює з чоловіком війну Росії проти України та коментує вчинки очільника РФ Володимира Путіна.

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У понеділок, 14 липня, на черговій пресконференції Дональд Трамп розповів, як Меланія реагує на його перемовини з російським лідером Володимиром Путіним.

"Я приходжу додому й кажу першій леді: "Знаєш, я сьогодні розмовляв із Володимиром [Путіним]. У нас була чудова бесіда". Вона каже: "Так, справді? Щойно ще одне місто обстріляли", — розповів Трамп.

Заява американського президента привернула увагу міжнародних ЗМІ. Видання The Times у матеріалі від 15 липня назвало Меланію Трамп "несподіваною союзницею" президента України Володимира Зеленського.

Українці жартують

Українці в соцмережах активно відреагували на слова Трампа. Зокрема, у мережі X з'явився мем про трьох жінок, яких українці найбільше обговорюють останніми днями: Меланію Трамп, колишню прем'єрку Юлію Тимошенко та першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко.

Українці жартують у мережі Фото: X (Twitter)

Telegram-канал "Мемаграм" жартівливо запропонував наряджати Меланію Трамп в однострій ЗСУ, а користувачка мережі X назвала першу леді США "агенткою Трампенко".

Мережа вибухнула мемами про Меланію Трамп Фото: X (Twitter) Мережа вибухнула мемами про Меланію Трамп Фото: Telegram

Меланія Трамп стала першою леді США після інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Подружжя одружилося в січні 2005 року.

Слова Меланії щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перша леді США Меланія Трамп могла вплинути на надання військової допомоги Україні, яка включає зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту українців від повітряних ударів. На позицію дружини президента США, ймовірно, впливає її походження зі Словенії — з країни, яка входила в Югославію й потерпала від росіян. Співрозмовниця The Times також заявила, що "Меланія може бути найважливішим голосом з усіх" і до неї прислухаються більше, ніж до радників та аналітиків.

Президент США Дональд Трамп прокоментував роль своєї дружини Меланії у прийнятті рішень щодо України. Він заявив про її "нейтральність".

Крім того, у Трампа відповіли на закиди про розлучення з Меланією.