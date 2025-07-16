"Схожа на мене": Трамп прокоментував, як його дружина впливає на рішення щодо України (відео)

Президент США Дональд Трамп прокоментував роль своєї дружини Меланії Трамп у прийнятті рішень щодо України. Він заявив про її "нейтральність".

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Під час інтерв'ю Трампа запитали про вплив першої леді на його останні рішення, що стосуються російсько-української війни. Відео з відповідним коментарем Трампа оприлюднив Clash Report.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав президент США.

Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав американський президент, повторивши, що щотижня з обох сторін гинуть 5-6-7 тисяч осіб, а також гинуть цивільні в містах і містечках.

Меланія Трамп та Україна: що відомо

Нагадаємо, 15 липня The Times припустило, що перша леді США Меланія Трамп могла вплинути на надання військової допомоги Україні, яка включає зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту українців від повітряних ударів. Видання пише, що на позицію дружини президента США, ймовірно, впливає її походження зі Словенії — з країни, яка входила в Югославію й потерпала від росіян.

14 липня президент Дональд Трамп провів зустріч з журналістами та в одній з відповідей згадав Меланію Трамп та Україну. Голова Білого дому описав розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, які закінчував у позитивному настрої. Потім політик повернувся додому, де Меланія Трамп проінформувала Дональда Трампа про новий удар РФ по Україні. Така ситуація не сподобалась Трампу і тому він вирішив покарати РФ: запровадити санкції на нафту (можливо, через 50 днів) та надати зброю українцям.