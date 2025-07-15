Вплинула на чоловіка: Меланія Трамп стала несподіваним союзником України, — The Times

Перша леді США Меланія Трамп могла вплинути на надання військової допомоги Україні, яка включає зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту українців від повітряних ударів. На позицію дружини президента США, ймовірно, впливає її походження зі Словенії — з країни, яка входила в Югославію й потерпала від росіян.

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Указ Трампа про надання Patriot з'явився під впливом "несподіваного союзника", якого українці мають у Білому домі, написало медіа The Times. Журналісти припустили, що підпис на указі ледь не особисто поставила Меланія Трамп. Перша леді США і раніше засуджувала вторгнення РФ. Одна її фраза, яку процитував Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, могла вплинути на рішення про військову допомогу. Медіа проаналізувало минуле дружини Трампа і припустили, що неї рухає походження з країни, яка здавна ворогувала з РФ, а сьогодні підтримує Україну.

Журналісти нагадали, що у перші вторгнення РФ у 2022 році Меланія опублікувала допис на підтримку українців і назвали російські обстріли "жахливими та роздираючими серце". Втім, зауважується, що Перша леді протягом другої (та й першої) каденції Трампа у Білому домі не відзначалась великою увагою до політики. Наприклад, протягом шести місяців 2025 року вона бувала у Вашингтоні лише 14 разів, а більше часу провела у резиденції в Мар-а-Лаго. Водночас, є ознаки, що вона має певну політичну позицію, і ця позиція сприятлива для України, ідеться у статті.

Медіа нагадало, що Меланія Трамп — зі Словенії, частини Югославії, яка потерпала від тиску Радянського Союзу. Дружина президента має контакт з батьківщиною, бо її батько час від часу приїжджає в Словенію та переповідає європейський контекст та загрози. Ще один доказ — Меланія і досі зберегла словенське громадянство. Крім того, у минулому вона не раз схвально відгукувалась про президента-республіканця Рональда Рейгана, який, на її думку, вів правильну політику щодо СРСР.

"[Прихильність Меланії до України] зовсім не дивна, враховуючи, що вона виросла в колишній Югославії, країні, де не люблять Росію. У неї більше досвіду, ніж в інших людей у кабінеті міністрів, у спробах донести свою точку зору", — навело медіа думку Мері Джордан, яка написала книгу "Мистецтво її угоди: Нерозказана історія Меланії Трамп".

Співрозмовниця The Times також заявила, що "Меланія може бути найважливішим голосом з усіх" і до неї прислухаються більше, ніж до радників та аналітиків.

Меланія Трамп та Україна — деталі

Зазначимо, 14 липня президент Дональд Трамп провів зустріч з журналістами та в одній з відповідей згадав Меланію Трамп та Україну. Глава Білого дому описав розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, які закінчував у позитивному настрої. Потім політик вертався додому, де Перша леді його інформувала про новий удар РФ по Україні. Така ситуація не сподобалась Трампу і тому він вирішив покарати РФ: запровадити санкції на нафту (можливо, через 50 днів) та надати зброю українцям.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки військових експертів та оглядачів щодо 17 ЗРК Patriot, які Трамп пообіцяв надати Україні після коментаря Меланії Трамп.