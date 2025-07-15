Повлияла на мужа: Мелания Трамп стала неожиданным союзником Украины, — The Times

Первая леди США Мелания Трамп могла повлиять на предоставление военной помощи Украине, которая включает зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинцев от воздушных ударов. На позицию жены президента США, вероятно, влияет ее происхождение из Словении — из страны, которая входила в Югославию и страдала от россиян.

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Указ Трампа о предоставлении Patriot появился под влиянием "неожиданного союзника", которого украинцы имеют в Белом доме, написало медиа The Times. Журналисты предположили, что подпись на указе едва ли не лично поставила Мелания Трамп. Первая леди США и ранее осуждала вторжение РФ. Одна ее фраза, которую процитировал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, могла повлиять на решение о военной помощи. Медиа проанализировало прошлое жены Трампа и предположили, что ею движет происхождение из страны, которая издавна враждовала с РФ, а сегодня поддерживает Украину.

Журналисты напомнили, что в первые вторжения РФ в 2022 году Мелания опубликовала сообщение в поддержку украинцев и назвала российские обстрелы "ужасными и раздирающими сердце". Впрочем, отмечается, что Первая леди в течение второй (и первой) каденции Трампа в Белом доме не отличалась большим вниманием к политике. Например, в течение шести месяцев 2025 года она бывала в Вашингтоне лишь 14 раз, а больше времени провела в резиденции в Мар-а-Лаго. В то же время, есть признаки, что она имеет определенную политическую позицию, и эта позиция благоприятна для Украины, говорится в статье.

Медиа напомнило, что Мелания Трамп — из Словении, части Югославии, которая страдала от давления Советского Союза. Жена президента имеет контакт с родиной, потому что ее отец время от времени приезжает в Словению и рассказывает европейский контекст и угрозы. Еще одно доказательство — Мелания до сих пор сохранила словенское гражданство. Кроме того, в прошлом она не раз одобрительно отзывалась о президенте-республиканце Рональде Рейгане, который, по ее мнению, вел правильную политику в отношении СССР.

"[Приверженность Мелании к Украине] совсем не удивительна, учитывая, что она выросла в бывшей Югославии, стране, где не любят Россию. У нее больше опыта, чем у других людей в кабинете министров, в попытках донести свою точку зрения", — привело медиа мнение Мэри Джордан, которая написала книгу "Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп".

Собеседница The Times также заявила, что "Мелания может быть самым важным голосом из всех" и к ней прислушиваются больше, чем к советникам и аналитикам.

Мелания Трамп и Украина — детали

Отметим, 14 июля президент Дональд Трамп провел встречу с журналистами и в одном из ответов упомянул Меланию Трамп и Украину. Глава Белого дома описал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые заканчивал в позитивном настроении. Затем политик вернулся домой, где Первая леди его информировала о новом ударе РФ по Украине. Такая ситуация не понравилась Трампу и поэтому он решил наказать РФ: ввести санкции на нефть (возможно, через 50 дней) и предоставить оружие украинцам.

Напоминаем, Фокус собрал мнения военных экспертов и обозревателей относительно 17 ЗРК Patriot, которые Трамп пообещал предоставить Украине после комментария Мелании Трамп.