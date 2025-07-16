"Похожа на меня": Трамп прокомментировал, как его жена влияет на решения по Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль своей жены Мелании Трамп в принятии решений по Украине. Он заявил о ее "нейтральности".

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Во время интервью Трампа спросили о влиянии первой леди на его последние решения, касающиеся российско-украинской войны. Видео с соответствующим комментарием Трампа обнародовал Clash Report.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня — она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — сказал президент США.

Трамп заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.

"Она очень умная. Она очень нейтральна. Она похожа на меня — она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — сказал американский президент, повторив, что каждую неделю с обеих сторон гибнут 5-6-7 тысяч человек, а также гибнут гражданские в городах и городках.

Мелания Трамп и Украина: что известно

Напомним, 15 июля The Times предположило, что первая леди США Мелания Трамп могла повлиять на предоставление военной помощи Украине, которая включает зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинцев от воздушных ударов. Издание пишет, что на позицию жены президента США, вероятно, влияет ее происхождение из Словении — из страны, которая входила в Югославию и страдала от россиян.

14 июля президент Дональд Трамп провел встречу с журналистами и в одном из ответов упомянул Меланию Трамп и Украину. Глава Белого дома описал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые заканчивал в позитивном настроении. Затем политик вернулся домой, где Мелания Трамп проинформировала Дональда Трампа о новом ударе РФ по Украине. Такая ситуация не понравилась Трампу и поэтому он решил наказать РФ: ввести санкции на нефть (возможно, через 50 дней) и предоставить оружие украинцам.