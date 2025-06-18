"Вона ненавидить його": у Трампа відповіли на закиди про розлучення з Меланією

Меланія Трамп помітно відсутня на публіці протягом другого президентського терміну свого чоловіка Дональда Трампа. Перша леді провела в Білому домі менше чотирьох тижнів з моменту повернення глави держави на посаду.

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Білий дім різко відреагував на звинувачення в розлученні Меланії Трамп зі своїм чоловіком-президентом США Дональдом Трампом, повідомляє RadarOnline.

Нещодавно її вперше за кілька тижнів побачили на параді та святкуванні з нагоди 250-річчя армії США.

Дональд Трамп з дружиною Меланією на параді Фото: Getty Images

Журналіст і біограф Майкл Вольф, який написав кілька книг про президента за останнє десятиліття, припускає, що Трампи, можливо, вже більше не разом і приховують це.

"Я запитав когось, хто їм дуже близький, і сказав: "То що відбувається?". І ця людина подивилася на мене, ніби я був справжнім дурнем, а потім сказала: "Вона ненавидить його кляті нутрощі"", — розповів журналіст в ефірі 60 Minutes Australia.

Коли Білий дім попросили прокоментувати, там натомість зазначили, що Вольф назвав "старомодним запереченням без заперечення", відповідаючи в класичному тоні самого Трампа.

"Непрофесійно та безвідповідально з боку 60 Minutes Australia очорнювати та ганьбити репутацію Першої леді Сполучених Штатів", – йдеться в заяві. "Подробиці особистого життя та родини пані Трамп слід поважати як приватні. Слід враховувати потенційну шкоду, спричинену створенням необґрунтованих наративів виключно для отримання кліків".

З початку другого терміну Трампа його дружина лише кілька разів з'являлася на публіці, зокрема виступила проти кібербулінгу в березні, а також з'явилася напередодні Великодня в Білому домі. Вона також приєдналася до нього, щоб відвідати похорон Папи Франциска у квітні.

Меланія Трамп на інавгурації чоловіка Фото: Getty

Джерела зазначають, що Меланія "зникає з поля зору на тижні, ховаючись у Трамп-тауері на Мангеттені або у Флориді".

"Ми не бачили такої маловідомої першої леді з часів (дружини президента Трумена) Бесс Трумен, і це сягає далеко в минуле в пам'яті живого людства, майже 80 років тому", — сказала історикиня та експертка з питань перших леді Кетрін Джеллісон.

Тим часом Вольф прямо заявив, що, ймовірно, є кілька причин.

"Ну, окрім того факту, що він має довгу історію стосунків з іншими жінками, і що він не дуже хороший хлопець, і він ніколи нікого не слухає, тому сумніваюся, що він би послухав свою дружину… чи варто мені продовжувати? Це двоє людей, які живуть окремим життям. Усе окремо. Вони не разом" — вважає журналіст.

Втім, Аніта Макбрайд, експертка з питань перших леді Америки та їхньої спадщини, спростувала припущення, що Трампи більше не разом.

"Я думаю, що це шлюб, який їм підходить. Можливо, це не ваше визначення щасливого шлюбу, можливо, воно не моє, але воно точно їхнє", — каже вона.

Дружина Дональда Трампа

Модель словенського походження стала третьою дружиною Дональда Трампа, проте саме вона удостоїлася честі носити звання першої леді США. До того ж, стала нею вдруге. У пари народився син Беррон.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Дональд Трамп став дідусем водинадцяте. Його менша дочка Тіффані народила первістка.

Меланія Трамп не відвідала гендер-паті доньки чоловіка Тіффані. Таким чином дружина Дональда Трампа порушила традицію їхньої родини.

Крім того, статки президента Трампа і його сім'ї збільшилися на два мільярди доларів приблизно за 125 днів його перебування в Овальному кабінеті.