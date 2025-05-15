Дональд Трамп став дідусем водинадцяте: Тіффані народила первістка (фото)

31-річна Тіффані Трамп народила первістка, якого назвали Александром. Хлопчик зʼявився на світ 15 травня 2025 року.

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Про це донька президента США Дональда Трампа повідомила в Instagram.

"Ласкаво просимо у світ, наш милий хлопчик, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе так, як не передати словами! Дякую, що з'явився в нашому житті! 5.15.2025", — написала новоспечена мама.

Зокрема, Тіффані показала ніжку малюка.

Александр став одинадцятим онуком Дональда Трампа.

У Дональда Трампа народився одинадцятий онук

У коментарях до привітань приєдналася також мама Тіффані, акторка Марла Мейплз.

"Немає більшої радості у світі. Майкл і Тіффані, ця Гран Мар Мар дуже любить вас усіх!! Ти крута, моя дівчинко!" — написала колишня дружина Дональда Трампа.

Тіффані Трамп стала мамою вперше

Тіффані — донька Дональда Трампа від ексдружини Марли Мейплз. У 2022 році спадкоємиця президента США одружилася з бізнесменом Майклом Булосом.

Новоспечені батьки познайомилися, коли Майкл навчався в Міському університеті Лондона, а Тіффані була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року бізнесмен, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши Тіффані 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Тіффані Трамп з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тіффані Трамп під час вагітності первістком зʼявилася на службі перед інавгурацією батька 20 січня 2025 року.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа. Вдруге обраний президент США став батьком пʼяти дітей та вже має одинадцять онуків.