Дональд Трамп водинадцяте стане дідусем: розкрита стать дитини (фото)

Менша донька Дональда Трампа Тіффані офіційно розкрила стать своєї першої дитини. Уже в травні в президента США народиться онук.

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Кадрами з гендер-паті вагітна первістком Тіффані Трамп поділилася в Instagram.

"У такий особливий день святкуємо близьке народження нашого сина! Залишився 1 місяць! Дякую моїй старшій сестрі Іванці Трамп за планування найкрасивішого дитячого свята, ми тебе любимо!" — написала донька президента США.

Гендер-паті Тіффані відвідала в ніжно-блакитній сукні. А темою свята став фільм "Кролик Петрик". Образом головного героя картини було декоровано солодощі на події.

Тіффані Трамп

Уже у травні Дональд Трамп водинадцяте стане дідусем.

Онуки Трампа

Кай Трамп — старша дитина Дональда Трампа-молодшого і його вже колишньої дружини Ванесси Трамп (Гейдон). Перша онучка президента США.

Дональд Джон Трамп III — перший онук Дональда Трампа є тезкою свого знаменитого родича.

Трістан Мілос Трамп — третя дитина Дона-молодшого та Ванесси Гейдон.

Спенсер Фредерік Трамп — четверта дитина колишньої пари.

Хлоя Софія Трамп — наймолодша й остання дитина Дональда-молодшого від Гейдон.

Арабелла Роуз Кушнер — старша дитина Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера.

Джозеф Фредерік Кушнер — є тезкою свого прадіда.

Теодор Джеймс Кушнер — молодша дитина Іванки та Джареда.

Ерік Люк Трамп — син Еріка Трампа і його дружини Лари.

Кароліна Дороті Трамп — друга дитина пари.

Дональд Трамп з онукою Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Тіффані Трамп стане мамою

Тіффані — донька Дональда Трампа від ексдружини Марли Мейплз. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом.

Вони познайомилися, коли зять Трампа навчався в Міському університеті Лондона, а Тіффані була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року бізнесмен, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши обраниці виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Тіффані Трамп та Майкл Булос

Нагадаємо, Тіффані Трамп, яка вагітна первістком, зʼявилася на службі перед інавгурацією батька 20 січня 2025 року.

Раніше Фокус писав про трьох дружин Дональда Трампа. Уже вдруге першою леді США стала Меланія Трамп. Втім, на початку та впродовж шляху політика поруч з ним були й інші жінки.