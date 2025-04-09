Дональд Трамп в одиннадцатый раз станет дедушкой: раскрыт пол ребенка (фото)

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани официально раскрыла пол своего первого ребенка. Уже в мае у президента США родится внук.

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Кадрами с гендер-пати беременная первенцем Тиффани Трамп поделилась в Instagram.

"В такой особенный день празднуем близкое рождение нашего сына! Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке Трамп за планирование самого красивого детского праздника, мы тебя любим!" — написала дочь президента США.

Гендер-пати Тиффани посетила в нежно-голубом платье. А темой праздника стал фильм "Кролик Петрик". Образом главного героя картины были декорированы сладости на событии.

Тиффани Трамп

Уже в мае Дональд Трамп в одиннадцатый раз станет дедушкой.

Внуки Трампа

Кай Трамп — старший ребенок Дональда Трампа-младшего и его уже бывшей жены Ванессы Трамп (Хейдон). Первая внучка президента США.

Дональд Джон Трамп III — первый внук Дональда Трампа является тезкой своего знаменитого родственника.

Тристан Милос Трамп — третий ребенок Дона-младшего и Ванессы Хейдон.

Спенсер Фредерик Трамп — четвертый ребенок бывшей пары.

Хлоя София Трамп — самый младший и последний ребенок Дональда-младшего от Хейдон.

Арабелла Роуз Кушнер — старший ребенок Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Джозеф Фредерик Кушнер — является тезкой своего прадеда.

Теодор Джеймс Кушнер — младший ребенок Иванки и Джареда.

Эрик Люк Трамп — сын Эрика Трампа и его жены Лары.

Каролина Дороти Трамп — второй ребенок пары.

Дональд Трамп с внучкой Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Тиффани Трамп станет мамой

Тиффани — дочь Дональда Трампа от экс-жены Марлы Мейплз. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Они познакомились, когда зять Трампа учился в Городском университете Лондона, а Тиффани была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года бизнесмен, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив избраннице изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Тиффани Трамп и Майкл Булос

Напомним, Тиффани Трамп, которая беременна первенцем, появилась на службе перед инаугурацией отца 20 января 2025 года.

Ранее Фокус писал о трех женах Дональда Трампа. Уже во второй раз первой леди США стала Мелания Трамп. Впрочем, в начале и на протяжении пути политика рядом с ним были и другие женщины.