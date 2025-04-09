Дональд Трамп в одиннадцатый раз станет дедушкой: раскрыт пол ребенка (фото)
Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани официально раскрыла пол своего первого ребенка. Уже в мае у президента США родится внук.
Кадрами с гендер-пати беременная первенцем Тиффани Трамп поделилась в Instagram.
"В такой особенный день празднуем близкое рождение нашего сына! Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке Трамп за планирование самого красивого детского праздника, мы тебя любим!" — написала дочь президента США.
Гендер-пати Тиффани посетила в нежно-голубом платье. А темой праздника стал фильм "Кролик Петрик". Образом главного героя картины были декорированы сладости на событии.
Уже в мае Дональд Трамп в одиннадцатый раз станет дедушкой.
Внуки Трампа
Кай Трамп — старший ребенок Дональда Трампа-младшего и его уже бывшей жены Ванессы Трамп (Хейдон). Первая внучка президента США.
Дональд Джон Трамп III — первый внук Дональда Трампа является тезкой своего знаменитого родственника.
Тристан Милос Трамп — третий ребенок Дона-младшего и Ванессы Хейдон.
Спенсер Фредерик Трамп — четвертый ребенок бывшей пары.
Хлоя София Трамп — самый младший и последний ребенок Дональда-младшего от Хейдон.
Арабелла Роуз Кушнер — старший ребенок Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.
Джозеф Фредерик Кушнер — является тезкой своего прадеда.
Теодор Джеймс Кушнер — младший ребенок Иванки и Джареда.
Эрик Люк Трамп — сын Эрика Трампа и его жены Лары.
Каролина Дороти Трамп — второй ребенок пары.
Тиффани Трамп станет мамой
Тиффани — дочь Дональда Трампа от экс-жены Марлы Мейплз. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.
Они познакомились, когда зять Трампа учился в Городском университете Лондона, а Тиффани была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года бизнесмен, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив избраннице изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.
Напомним, Тиффани Трамп, которая беременна первенцем, появилась на службе перед инаугурацией отца 20 января 2025 года.
Ранее Фокус писал о трех женах Дональда Трампа. Уже во второй раз первой леди США стала Мелания Трамп. Впрочем, в начале и на протяжении пути политика рядом с ним были и другие женщины.