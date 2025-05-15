Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз: Тиффани родила первенца (фото)

31-летняя Тиффани Трамп родила первенца, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет 15 мая 2025 года.

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Об этом дочь президента США Дональда Трампа сообщила в Instagram.

"Добро пожаловать в мир, наш милый мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя так, как не передать словами! Спасибо, что появился в нашей жизни! 5.15.2025", — написала новоиспеченная мама.

В частности, Тиффани показала ножку малыша.

Александр стал одиннадцатым внуком Дональда Трампа.

У Дональда Трампа родился одиннадцатый внук

В комментариях к поздравлениям присоединилась также мама Тиффани, актриса Марла Мейплз.

"Нет большей радости в мире. Майкл и Тиффани, эта Гран Мар Мар очень любит вас всех!!! Ты крутая, моя девочка!" — написала бывшая жена Дональда Трампа.

Тиффани Трамп стала мамой впервые

Тиффани — дочь Дональда Трампа от экс-жены Марлы Мейплз. В 2022 году наследница президента США вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Новоиспеченные родители познакомились, когда Майкл учился в Городском университете Лондона, а Тиффани была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года бизнесмен, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив Тиффани 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Тиффани Трамп с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Тиффани Трамп во время беременности первенцем появилась на службе перед инаугурацией отца 20 января 2025 года.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа. Второй раз избранный президент США стал отцом пяти детей и уже имеет одиннадцать внуков.