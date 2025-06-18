"Она ненавидит его": у Трампа ответили на упреки о разводе с Меланией

Мелания Трамп заметно отсутствует на публике в течение второго президентского срока своего супруга Дональда Трампа. Первая леди провела в Белом доме менее четырех недель с момента возвращения главы государства в должность.

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Белый дом резко отреагировал на обвинения в разводе Мелании Трамп со своим мужем-президентом США Дональдом Трампом, сообщает RadarOnline.

Недавно ее впервые за несколько недель увидели на параде и праздновании по случаю 250-летия армии США.

Дональд Трамп с женой Меланией на параде Фото: Getty Images

Журналист и биограф Майкл Вольф, который написал несколько книг о президенте за последнее десятилетие, предполагает, что Трампы, возможно, уже больше не вместе и скрывают это.

"Я спросил кого-то, кто им очень близок, и сказал: "Так что происходит?". И этот человек посмотрел на меня, будто я был настоящим дураком, а потом сказал: "Она ненавидит его проклятые внутренности"", — рассказал журналист в эфире 60 Minutes Australia.

Когда Белый дом попросили прокомментировать, там взамен отметили, что Вольф назвал "старомодным отрицанием без отрицания", отвечая в классическом тоне самого Трампа.

"Непрофессионально и безответственно со стороны 60 Minutes Australia очернять и порочить репутацию Первой леди Соединенных Штатов", — говорится в заявлении. "Подробности личной жизни и семьи госпожи Трамп следует уважать как частные. Следует учитывать потенциальный вред, вызванный созданием необоснованных нарративов исключительно для получения кликов".

С начала второго срока Трампа его жена лишь несколько раз появлялась на публике, в частности выступила против кибербуллинга в марте, а также появилась накануне Пасхи в Белом доме. Она также присоединилась к нему, чтобы посетить похороны Папы Франциска в апреле.

Мелания Трамп на инаугурации мужа Фото: Getty

Источники отмечают, что Мелания "исчезает из поля зрения на недели, скрываясь в Трамп-тауэре на Манхэттене или во Флориде".

"Мы не видели такой малоизвестной первой леди со времен (жены президента Трумэна) Бесс Трумэн, и это уходит далеко в прошлое в памяти живого человечества, почти 80 лет назад", — сказала историк и эксперт по вопросам первых леди Кэтрин Джеллисон.

Между тем Вольф прямо заявил, что, вероятно, есть несколько причин.

"Ну, кроме того факта, что он имеет долгую историю отношений с другими женщинами, и что он не очень хороший парень, и он никогда никого не слушает, поэтому сомневаюсь, что он бы послушал свою жену... стоит ли мне продолжать? Это два человека, которые живут отдельной жизнью. Все отдельно. Они не вместе" — считает журналист.

Впрочем, Анита Макбрайд, эксперт по вопросам первых леди Америки и их наследия, опровергла предположение, что Трампы больше не вместе.

"Я думаю, что это брак, который им подходит. Возможно, это не ваше определение счастливого брака, возможно, оно не мое, но оно точно их", — говорит она.

Жена Дональда Трампа

Модель словенского происхождения стала третьей женой Дональда Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, стала ею во второй раз. У пары родился сын Беррон.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз. Его младшая дочь Тиффани родила первенца.

Мелания Трамп не посетила гендер-пати дочери мужа Тиффани. Таким образом жена Дональда Трампа нарушила традицию их семьи.

Кроме того, состояние президента Трампа и его семьи увеличилось на два миллиарда долларов примерно за 125 дней его пребывания в Овальном кабинете.