Семья Трампа стала богаче на 2 млрд долларов за 125 дней его президентского срока
Сам президент США и его жена Мелания Трамп запустили криптовалюты, а сыновья Дональда Трампа заключили ряд удачных сделок в сфере недвижимости.
Об этом пишет NYtimes.
Состояние президента США Дональд Трампа и его семьи увеличилось на два миллиарда долларов примерно за 125 дней его пребывания в Овальном кабинете.
Отмечается, что это не только личное состояние, но и компания по недвижимости "Trump Organization", которой управляют его сыновья Дон-младший и Эрик.
Особое внимание привлекают сложные криптовалютные транзакции: по имеющимся данным, на сегодня Трамп и его деловые партнеры заработали 300 миллионов долларов в виде комиссий за цифровые транзакции. Его сыновья, например, заключили криптовалютные контракты только с "Эмирейтс" на общую сумму два миллиарда долларов.
А инвесторы платят до 18,5 миллиона долларов за эксклюзивный ужин в частном гольф-клубе Трампа.
Президент США появился с короткой речью на своем курорте, в гольф-клубе Trump National Golf Club недалеко от округа Колумбия, — в "частном качестве", как заявил Белый дом. И поприветствовал инвесторов, которые потом пожаловались на отвратительное меню.
Инвесторы вложились в "мем-монету" $TRUMP, стоимость которой основана почти исключительно на власти и популярности Трампа. Один из инвесторов: Джастин Сан, миллиардер из Китая, вложил 40 миллионов долларов. Еще в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все еще вела против него расследование по факту мошенничества. Однако новая администрация прекратила эти расследования.
То, насколько новое президентство окупается для Трампа в его личной жизни, отражено в рейтинге богатейших людей Forbes: его личное состояние теперь оценивается в 6,1 миллиарда долларов — на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Дон-младший и Эрик постоянно организуют новые сделки с недвижимостью для компании Трампа — от гостиничного комплекса в Белграде (Сербия) до 80-этажного небоскреба в Дубае, роскошного гольф-курорта стоимостью 5,5 млрд долларов в Дохе (Катар), "Jeddah Tower" в Саудовской Аравии или небоскреба и гольф-курорта стоимостью 1,5 млрд долларов во Вьетнаме. Страна, которой недавно угрожали высокие импортные пошлины со стороны США, смягчила свои обычные требования, чтобы позволить проекту быстрее стартовать.
По мнению критиков, неожиданно тесные связи между Трампом и его бывшим заклятым врагом Джеффом Безосом также считаются ярким примером "системы Трампа": еще до повторной присяги Трампа они сидели вместе за ужином на флоридском курорте Мар-а-Лаго. Но самое главное, топор войны был зарыт в вопросе о владении Безосом критикующей Трампа газетой Washington Post. Вскоре после этого основатель Amazon объявил о сделке по экранизации биографии Мелании Трамп на потоковом сервисе Amazon Prime. Ее доход: 28 миллионов долларов.
Критики Трампа заявляют о беспрецедентной коррупции, но сыновья президента США четко заявили, что не собираются сдерживаться и ограничивать свою деловую активность, которая напрямую выгодна их отцу. Дональд Трамп-младший сказал, что семья сдерживала себя во время первого срока Дона-старшего, но все равно подвергалась критике, поэтому не было смысла сдерживаться дальше.
"Они ударят по вам, несмотря ни на что. Поэтому мы просто будем играть в игру", — сказал он на прошлой неделе на бизнес-форуме в Катаре.
Напомним, Дональд Трамп был в ярости, когда журналисты начали задавать ему вопросы о подаренном Катаром самолете, который прозвали "Дворцом в небе".
А в марте Дональд Трамп купил Tesla у миллиардера Илона Маска, устроив целое шоу у стен Белого дома.