Семья Трампа стала богаче на 2 млрд долларов за 125 дней его президентского срока

Сам президент США и его жена Мелания Трамп запустили криптовалюты, а сыновья Дональда Трампа заключили ряд удачных сделок в сфере недвижимости.

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Об этом пишет NYtimes.

Состояние президента США Дональд Трампа и его семьи увеличилось на два миллиарда долларов примерно за 125 дней его пребывания в Овальном кабинете.

Семья Дональда Трампа стала богаче за первые 125 дней в Белом доме Фото: KaiTrumpGolfs/X

Отмечается, что это не только личное состояние, но и компания по недвижимости "Trump Organization", которой управляют его сыновья Дон-младший и Эрик.

Особое внимание привлекают сложные криптовалютные транзакции: по имеющимся данным, на сегодня Трамп и его деловые партнеры заработали 300 миллионов долларов в виде комиссий за цифровые транзакции. Его сыновья, например, заключили криптовалютные контракты только с "Эмирейтс" на общую сумму два миллиарда долларов.

А инвесторы платят до 18,5 миллиона долларов за эксклюзивный ужин в частном гольф-клубе Трампа.

Инвесторы криптовалюты Трампа делают селфи на его фоне Фото: Соцсети

Президент США появился с короткой речью на своем курорте, в гольф-клубе Trump National Golf Club недалеко от округа Колумбия, — в "частном качестве", как заявил Белый дом. И поприветствовал инвесторов, которые потом пожаловались на отвратительное меню.

Инвесторы вложились в "мем-монету" $TRUMP, стоимость которой основана почти исключительно на власти и популярности Трампа. Один из инвесторов: Джастин Сан, миллиардер из Китая, вложил 40 миллионов долларов. Еще в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все еще вела против него расследование по факту мошенничества. Однако новая администрация прекратила эти расследования.

Джастин Сан - один из инвесторов Трампа Фото: H.E. Justin Sun/X

То, насколько новое президентство окупается для Трампа в его личной жизни, отражено в рейтинге богатейших людей Forbes: его личное состояние теперь оценивается в 6,1 миллиарда долларов — на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Дон-младший и Эрик постоянно организуют новые сделки с недвижимостью для компании Трампа — от гостиничного комплекса в Белграде (Сербия) до 80-этажного небоскреба в Дубае, роскошного гольф-курорта стоимостью 5,5 млрд долларов в Дохе (Катар), "Jeddah Tower" в Саудовской Аравии или небоскреба и гольф-курорта стоимостью 1,5 млрд долларов во Вьетнаме. Страна, которой недавно угрожали высокие импортные пошлины со стороны США, смягчила свои обычные требования, чтобы позволить проекту быстрее стартовать.

Дональд Трамп в Катаре получил в подарок самолет Фото: Al Arabiya

По мнению критиков, неожиданно тесные связи между Трампом и его бывшим заклятым врагом Джеффом Безосом также считаются ярким примером "системы Трампа": еще до повторной присяги Трампа они сидели вместе за ужином на флоридском курорте Мар-а-Лаго. Но самое главное, топор войны был зарыт в вопросе о владении Безосом критикующей Трампа газетой Washington Post. Вскоре после этого основатель Amazon объявил о сделке по экранизации биографии Мелании Трамп на потоковом сервисе Amazon Prime. Ее доход: 28 миллионов долларов.

Пусть Мелания Трамп почти не появляется рядом с мужем, но она тоже получает выгоду Фото: Getty

Критики Трампа заявляют о беспрецедентной коррупции, но сыновья президента США четко заявили, что не собираются сдерживаться и ограничивать свою деловую активность, которая напрямую выгодна их отцу. Дональд Трамп-младший сказал, что семья сдерживала себя во время первого срока Дона-старшего, но все равно подвергалась критике, поэтому не было смысла сдерживаться дальше.

"Они ударят по вам, несмотря ни на что. Поэтому мы просто будем играть в игру", — сказал он на прошлой неделе на бизнес-форуме в Катаре.

Напомним, Дональд Трамп был в ярости, когда журналисты начали задавать ему вопросы о подаренном Катаром самолете, который прозвали "Дворцом в небе".

А в марте Дональд Трамп купил Tesla у миллиардера Илона Маска, устроив целое шоу у стен Белого дома.