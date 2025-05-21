Два этажа, пять "гостиных" и спальня с ванной: США приняли подаренный Трампу самолет (фото)

Спроектированный для перевозки 400 пассажиров, теперь Boeing 747-8 вмещает всего 90 гостей и 14 членов экипажа, которые с комфортом могут располагаться на двух этажах, в пяти гостиных и одной главной спальне с личной ванной.

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Об этом сообщает АР.

Министр обороны США Пит Хегсет принял от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8 для президента Дональда Трампа в качестве самолета Air Force One, или "Борта номер один", заявили в среду в Пентагоне. И это несмотря на сохраняющиеся вопросы об этичности и законности подарка за 400 миллионов долларов от иностранного государства.

Дональду Трампу вручили самолет во время визита в Катар Фото: Amac Aerospace

Министерство обороны США "будет работать над обеспечением надлежащих мер безопасности" на самолете, чтобы сделать его безопасным для использования президентом, сказал представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что самолет был принят "в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями".

Сам президент США Дональд Трамп, когда столкнулся с критикой, заявил, что самолет от Катара – это способ сэкономить налоговые средства.

"Почему наши военные, а значит, и наши налогоплательщики должны платить сотни миллионов долларов, если они могут получить все это бесплатно?" — написал Трамп на своей странице в социальных сетях во время поездки по Ближнему Востоку.

Однако критики в Вашингтоне заявили, что если Трамп примет самолет, прозванный "дворцом в небе", то это будет нарушением запрета Конституции США на иностранные подарки. Демократы были едины в своем возмущении, и даже некоторые из союзников президента-республиканца из Республиканской партии в Конгрессе выразили обеспокоенность.

Фото: Amac Aerospace

Дональду Трампу вручили самолет во время визита в Катар Фото: Amac Aerospace

Они также отметили необходимость модернизации самолета для соответствия требованиям безопасности, что потребует больших затрат и времени.

"Это неконституционное действие не только не сэкономит деньги, но и будет стоить нашей стране ее достоинства, но и заставит налогоплательщиков потратить более 1 миллиарда долларов налогоплательщиков на капитальный ремонт этого конкретного самолета, когда в настоящее время у нас есть не один, а два полностью исправных и полностью боеспособных самолета Air Force One", — заявила сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакворт.

Тэмми отметила, что для США подобный инцидент – это "опасный курс действий".

Министр ВВС США Трой Мейнк сообщил сенаторам, что Пит Хегсет приказал службе начать планирование модернизации для соответствия необходимым стандартам, и признал, что самолету потребуются "значительные" модификации. Причем все подробности держат в секрете.

Дональда Трампа спросили о самолете, когда он встречался в Овальном кабинете с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. "Они дарят ВВС США самолет", — сердито сказал Трамп.

Дональд Трамп разъярился, когда ему задали вопрос про самолет

Он заявил, что самолет от Катара был передан не ему лично, а Военно-воздушным силам США, чтобы "они могли нам помочь", и отметил, что "Boeing немного опаздывает, к сожалению".

Рамафоса поспешил уверить президента США, что ему жаль, что у него нет самолета, иначе бы он его "предоставил" Трампу.

"Если бы ваша страна предложила ВВС США самолет, я бы его принял", — сказал Трамп.

Трамп не выдвинул никаких требований национальной безопасности в пользу быстрой модернизации вместо того, чтобы дождаться, пока Boeing завершит разработку новых самолетов Air Force One, разработка которых велась годами.

Он заявил, что не будет пользоваться катарским подарком, когда его президентский срок закончится. Его якобы передадут в дар будущей президентской библиотеке, подобно тому, как Boeing 707, которым пользовался президент Рональд Рейган, был выведен из эксплуатации и выставлен в качестве музейного экспоната.

Что известно о "летающем дворце" Boeing 747-8, который Катар подарил Дональду Трампу

Первоначально входивший в состав флота Qatar Amiri Flight, самолет, поставленный в 2012 году и зарегистрированный как A7-HBJ, использовался исключительно правящей элитой Катара. Три года его обновляли швейцарские авиационные специалисты AMAC Aerospace. А дизайном занималось французское агентство Cabinet Alberto Pinto.

Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace

В итоге пассажирский лайнер превратили в двухэтажный летающий дворец. Интерьер самолета разделен на богато украшенные люксы, гостиные, столовые, зоны отдыха для пассажиров и ванные комнаты.

Главная спальня находится в носовой части самолета, прямо под кабиной. Расположенная в самой передней части фюзеляжа, носовая часть является самой приватной частью самолета и самой тихой, поскольку она удалена от двигателей.

Главная спальня расположена в самом тихом месте самолета Фото: Amac Aerospace

Заказчик предоставил дизайнерам "карт-бланш", поскольку его не интересовали безвкусные материалы и он предпочитал простой стиль, больше похожий на стиль семейного дома.

"Владелец не искал чего-то возмутительно роскошного, с золотом и бриллиантами. Напротив, он призывал к некоторой простоте, которая в конечном итоге и есть настоящая роскошь", - говорили дизайнеры в интервью.

В итоге интерьер украсили ковер от Tai Ping, стол из дерева вакапу со столешницей из козьей шкуры и гравюры от Александра Колдера.

Напомним, ранее Фокус писал о менее шикарном, но куда более полезном правительственном самолете для президента США. Лайнер Boeing E-4B будет спасать Дональда Трампа в случае ядерной войны.