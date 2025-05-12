"Этот шаг шокирует": Трампа раскритиковали в США из-за намерений принять роскошный Boeing в подарок, — NYT

Намерения администрации президента США Дональда Трампа принять от катарской королевской семьи в подарок роскошный Boeing 747-8 шокировали его оппонентов: они считают, что Трамп даже после оставления самолета библиотеке будет хитрить — пользоваться им в дальнейшем лично. К тому же лидер США слишком поспешно принял подарок, ведь предложение Катара еще обсуждается.

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О критике решения Трампа относительно принятия такого роскошного подарка рассказало издание The New York Times 11 мая.

Издание сообщило, что законодатели-демократы и группы добропорядочного правительства выразили возмущение по поводу ряда важных этических проблем, вызванных подобным решением:

пересечение официальных обязанностей Трампа с его бизнес-интересами, имеющими место в странах Ближнего Востока;

огромная стоимость подаренного самолета — заявлено, что подаренный катарский Boeing 747-8 сделает его одним из крупнейших иностранных подарков, когда-либо полученных правительством США;

предположение, что Трамп планирует пользоваться подаренным самолетом лично в дальнейшем — тогда, когда покинет пост президента.

Роберт Вайсман, сопрезидент организации по защите прав потребителей Public Citizen, высказался относительно намерений Трампа принять роскошный Boeing в подарок от Катара.

"Даже при президентстве, которое характеризуется взяточничеством, этот шаг шокирует", — отметил он, отметив, что это характеризует внешнюю политику США как такую, которая "выставлена на продажу".

Стоит также заметить, что Трамп со своим ответом относительно принятия дорогого подарка значительно поспешил: один катарский чиновник заявил, что предложение пока находится под обсуждением. Али Аль-Ансари, представитель правительства Катара, отвергает слухи о том, что Трампу могут вручить такой подарок уже во время его визита на Ближний Восток на днях, называя такие данные "неточными".

На модернизацию Boeing 747-8 уйдут годы

Представитель Министерства обороны США отметил журналистам в комментариях, что даже если подаренный Катаром самолет будет модернизирован по контракту L3Harris, предусматривающему оборудование его военными средствами для того, чтобы Трамп мог пользоваться им на посту президента, это произойдет совсем не скоро.

"Речь идет о годах, а не о месяцах", — подчеркнул он.

Другие чиновники, осведомленные в этом вопросе, считают, что модификация может произойти в соответствии с версией Air Force One. Из-за этого его якобы удастся модернизировать быстрее.

Напомним, 10 мая в The Daily Beast рассказали, что не так со статуей Трампа, которой он украсил Овальный кабинет.

9 мая в ТСН сообщили, что украинский мастер изготовил массивный трон в подарок для Трампа.